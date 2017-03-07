'Küp' Şeklindeki UFO, Kara Delikten Çıkarken Görüntülendi!

El Paso'da White Sands üssünün yakınlarında gerçekleşen olay UFO avcılarının ilgisini fazlasıyla çekti. Zira bu seferki UFO benzeri cisim, bir kara deliğin içinden fırlatılıyor.

El Paso'da White Sands askeri üssünün yakınlarında, kara delikten çıkıp gökyüzü semalarında dolaşan bir cisim saptandğı iddia edildi.

Bazı araştırmacılar bu nesneyi "büyük ve küp şekilli bir UFO" olarak adlandırdı.

Olaya şahit olanlar, nesnenin yeryüzüne düştüğü anda manyetik bir uğultu sesi çıkardığını iddia ettiler. Küp boyutlu UFO'nun üstünde dünyamıza ait olmayan bir dile ait yazıtlar mevcut. En önemlisi de, iddialara göre nesne kara delik benzeri bir yapının içinden çıkıyor.

'Amber' ismindeki tanık “Öğle yemeğinden sonra ofisine dönüyordum ve bir gürültü duydum. Gökyüzüne baktım. O şey adeta yoktan var oldu veya bir çeşit kara delikten fırlatıldı. Emin değilim çünkü ben bir UFO takipçisi, araştırmacısı veya uzmanı değilim. Bulutlara doğru zum yaptığımda nesnenin tuhaf bir şekilde hareket ettiğini anladım. Şekli garipti, üstündeki yazılar daha da garipti. Fotoğrafları e-posta yoluyla arkadaşlarıma yolladım, onlar da bana bir UFO araştırma grubu ile temas kurmamı önerdi.” açıklamasını yaptı. Tek tanığın Amber olmadığını ve bu sahneye şahit olan çok kişi bulunduğunu da söylemeliyiz.

Sonuçta Secure Team isimli bir araştırma grubu çağrıya yanıt verdi. Grubun lideri Tyler, “Küp şekilli nesne bariz şekilde bir kara deliğin içinden çıkıyor. Bunun, dünyamıza ait olma olasılığı yok. Üstelik aynı cisme daha önce de araştırmalarımız esnasında rast gelmiştik.” iddiasını savunuyor.