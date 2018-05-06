Küp Uydular Uzaydan İlk Mesajı Yolladı: 'Polo!'

NASA'nın yeni Mars kaşifi InSight ile birlikte 5 Mayıs'ta yola çıkan iki küçük küp uydu, bu gün dünyaya ufak bir mesaj yolladı; 'Polo!'

NASA, 5 Mayıs günü yeni Mars kaşifi InSight ile birlikte iki küp uyduyu da uzayda uzun bir yolculuğa yolladı. Wall-E ve Eva olarak adlandırılan bu iki küp uydu ile ilgili en büyük merak konusu derin uzayın zorlu koşullarında yola devam edip edemeyecekleri çünkü daha önce yapılan testlerde hiçbir küp uydu radyasyon ve benzeri koşullara ayak uyduramamıştı.

Yolculuğun ilk günü atlatıldı ve bilim insanları uydulardan derin uzaya 'canlı ve sağlıklı' şekilde giriş yaptıklarına dair bir sinyal aldılar. Projenin şu ana kadar planlandığı şekilde ilerlediğini ve bir sıkıntı olmadığını gösteren bu mesaj ise 'Polo!' oldu. Bu kelime aslında bir tür kod ve her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor ancak InSight, Wall-E ve Eva'nın önünde Kasım ayının sonunda bitecek uzun bir yolculuk var. Dolayısı ile projede görevli bilim insanları hala heyecanlı ve stresliler.

Eğer projede beklenen başarı elde edilir ve bu iki küp uydu derin uzayda sorunsuz çalışırsa, uzay araştırmalarında oldukça önemli bir adım atılmış olacak. Wall-E ve Eva'nın görevlerini tamamlamaları, aslında gelecekte yapılacak tüm derin uzay araştırmalarında oldukça düşük maliyetli uydular kullanabilmenin yolunu açacak ve daha hızlı veri iletimi sağlanacak. Bu sebeple de önümüzdeki birkaç haftalık süreçte NASA yetkililerinin gözü InSight'tan çok Wall-E ve Eva'da olacak gibi görünüyor.