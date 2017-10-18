Kurbağanın Yılanı Yuttuğu Anda Çekilen İnanılmaz Fotoğraf!

Daha önce pek çok farklı doğa fotoğrafı görmüş olabilirsiniz ancak 'bu' fotoğrafın daha önce gördüklerinize hiç benzemediğine emin olabilirsiniz.

Fotoğrafçılık, doğru zamanlama ile birleşince insanın dakikalarca bakabileceği görüntüler ortaya çıkarabiliyor. Dün Reddit’te ‘derinlerden son bir çığlık’ başlığı ile paylaşılan fotoğraf da dakikalarca bakıp düşündüren cinsten.

Yeşil ağaç kurbağası olarak bilinen Litoria caerulea, küçük bir yılanı yutmuş. Fakat etçil amfibi canlılar avlarını bütün olarak yuttukları için küçük yılan, ince ve kaygan yapısını da kullanarak dışarıya çıkmak için son bir kez şansını deniyor. Fotoğrafçı ise bu inanılmaz anı mükemmel bir şekilde yakalıyor.

Bu fotoğraf yeni değil, fakat Reddit’te paylaşılması ile yeniden popüler oldu. Fotoğrafçı bunu doğal bir ortamda mı çekti yoksa yapay bir sahne hazırlayarak mı oluşturdu bilinmiyor. Her iki ihtimalde de ‘anı’ kusursuz bir şekilde yakaladığını söyleyebiliriz.