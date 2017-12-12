Ekonomik yaptırımlar nedeniyle dünya çapında bir çok banka ile ilişki kuramayan Kuzey Kore, ekonomisini ayakta tutabilmenin yollarını ararken, Bitcoin alternatifini de değerlendiriyor.

Dünyada bir çok banka sizinle iş yapmak istemediği zaman, sağlıklı bir ekonomiyi tesis etmeniz zordur.

Ekonomik yaptırımlar nedeniyle ülkesi dünya ekonomisinden soyutlanan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yüzyüze kaldığı ikilem de böyle bir şey. Kim, ülkenin üzerine kabus gibi çöken mali krizi def etmek için, ulusu adına olası en iyi seçenek olan Bitcoin’e döndü yüzünü.

Kim Dot Un Kuzey Kore'ye Internet, Bitcoin ve barış getirecek.

Merkezi olmayan doğası nedeniyle bu popüler kripto para, oldukça cazip geliyor. Banka ya da ülkelere bel bağlamayan bitcoin, onaylanmış işlemleri kontrol eden kullanıcı ağı üzerine inşa edilmiş. Temelde internet parası olan bitcoin, tekil bir aktör tarafından kontrol edilemez bir yapıya sahip.

Kuzey Kore’nin elinde ne kadar bitcoin bulundurduğuna dair ayrıntılı bir hesap bulunmuyor fakat, son zamanlarda yaptığı saldırılar, kripto paraya olan sürekli ilgisini yansıtmaya yetiyor. Hatta Kuzey Kore’nin kendi Bitcoin’ini kazmaya başladığına dair bazı deliller de bulunuyor.

Kuzey Kore son birkaç yılı bitcoin üzerinde yatırım alanı oluşturmakla geçirdi.

Geçtiğimiz Nisan ayında çıkan haberlerde Kuzey Kore’nin 2013-2015 yılları arasında çok büyük miktarda kripto parayı çaldığı iddia edilmişti. O zamanlar 73 bitcoin, ortalama 88.000$ ediyordu. Günümüz piyasasında ise bitcoin’in şahlanışıyla birlikte bu miktar, 1.26 milyon dolardan fazlasına ulaştı.

“Takibi oldukça zor olduğu için siber suçlular, para olarak bitcoin kullanmaya başladılar” diyor Güney Kore güvenlik firması Hauri’den Choi Sang-myong. “Kuzey Kore bitcoin gaspı kervanına 2012 yılı civarında katılmıştı.”

Kuzey Kore suçlamaları kabul etmezken, ülkenin kripto paraya olan ilgisi de gözlerden kaçmıyordu. Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Kasım ayında bu alanda uzman olan Profesör Federico Tenga’nın eğitmenliğinde dersler verilmeye başlandı.

Üniversitenin web sitesinde şöyle yazıyor “Blockchain Technology (içerisinde kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı olduğu, sürekli büyüyen, dağıtık bir veritabanı)’nin temellerini ayrıntılı olarak açıklayan profesör daha sonra bu teknolojinin en göze çarpan uygulaması olan Bitcoin’den bahsetti. Bitcoin’in dahili çalışma sistemi, riskleri ve güvenliğin arttırılmasına dönük tedbirlerle ilgili çok sayıda mükemmel anlamda teknik sorular soruldu.”