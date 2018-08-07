Bildiğiniz üzere küresel ısınma son zamanlarda gezegenimizin başına gelen en önemli sorunlardan birisidir. Son yıllarda artış gösteren etkiler, 2018’de en üst seviyelerine ulaştı.

Gezegenimizi hor kullanmakla birlikte, her geçen gün el birliği ile daha da kötüye sürüklediğimiz oldukça açık. Bilim insanlarının ve araştırmacıların önemli açıklamaları ve kırmızı alarmlarına rağmen, gezegenimizi düştüğü riskli durumdan kurtaramıyor, belki de kurtarmak için gerekli çabayı sarf etmiyoruz. Isı dalgaları, suların çekilmesi ve orman yangınları ile mücadele eden gezegenimiz adeta acı çekiyor ve ölüm döşeğine düşüyor.

Geçtiğimiz üç yılda küresel ısınma, dünyamızda kaydedilen en yüksek sıcaklıklarına ulaştı. Ancak 2018 yılının ilk üç çeyreğini yaşadığımız günlerde, küresel ısınmanın etkileri hiç ulaşmadığı seviyelere dem vurdu. Konu hakkında araştırmalar yapan bilim insanları ise gezegenimizin geri dönüşü olmayan bir yola doğru gittiğini ifade ettiler.

Deniz seviyesinin buzların erimesi ile birlikte 10-60 metre daha yükselebileceğini öngören araştırmacılar, sonunda Dünya’nın yaşanmaz bir yer olabileceğini belirttiler. Ormanların yanması veya sıcaklıktan dolayı ağaçların kuruması ise bizler için bir diğer önemli noktadır. Bu bağlamda gezegenimize sahip çıkmak, daha uzun süre yaşanılabilir bir yer kazanmak istiyorsak; attığımız her adıma dikkat etmeli, bunun yanı sıra kaynaklarımızın kullanımı konusunda da bilinçlenmeliyiz.