Küresel Isınmanın Önüne Geçmek Bazı Hastalıkları Azaltıyor!

Küresel ısınma yalnızca çevre için değil ayrıca insanoğlu için de bir felaket. Dünya'mızın ilerleyen günlerdeki sıcaklık artışı özellikle dang hummasına sahip insanlar için oldukça önemli.

Küresel ısınma, yalnızca Dünya'mızın ısınmasından ibaret değil. Birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Bu hastalıklardan birisi olan dang humması, sanki kırılmış gibi kemik ağrısına sebep oluyor.

Doğu Anglia Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre küresel ısınmanın yalnızca 1.5° C ile sınırlı kalmasını sağlamak, Latin Amerika ve Karayipler'deki yaklaşık 3.3 milyon insanın dang hummasına yakalanmasını engelleyebilir.

3.7° C'lik bir gezegen ısınması ise bu yüzyılın ortalarında vakaları 7.5 milyona taşıyabilir. Dang humması, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerle birlikte sivrisineklerin yaydığı bir virüsün neden olduğu tropikal bir hastalıktır. 100'den fazla ülkede görülür ve Latin Amerika ve Karayipler'de tahmini 54 milyon vaka ile her yıl dünya çapında 390 milyon insana bulaşmaktadır.

Küresel ısınmanın önümüzdeki yıllarda yalnızca 2° C ile sınırlandığı daha iyi bir senaryoda ise 3.7 ° C'lik artışa göre 2.8 milyon daha az dang humması görülebilir. Bu yüzden Dünya'daki küsuratlı bir sıcaklık artışı bile gerçekten önemli.