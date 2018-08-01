Ekonomik Nedenler İçin Küresel Isınmaya Çözüm Üretilmedi

Dünya çapında küresel ısınma nedeniyle yaşanan ciddi problemler var ve bu konuyla ilgili henüz ciddi adımlar atılmadı. Aslında bugün böyle olmaması için otomobil endüstrisi bir şeyler yapmak istemiş fakat başarılı olamamış.

Dünyamız, gittikçe küresel ısınmanın etkileri altında kötü günlere doğru ilerliyor. Özellikle sıcaklıklardaki ani artışlar ve durdurulamayan yangınlar bunun en büyük kanıtı. Aslında bugün yaşanan küresel ısınma problemlerinin daha önce çözümleri ile ilgili bazı çalışmalar yapılmaya çalışılmış fakat ticari çıkarlar nedeniyle bir adım dahi atılmamış. New York Times dergisi son günlerde daha da çekilmez bir hale gelen iklim değişikliklerinin 1980'lerde bu değişikliklerden nasıl etkilenebileceğimize odaklanıldığını fakat hiçbir şey yapılmadığını iddia etti.

Otomobil endüstrisi, 1980'lerin başlarında konuyu araştırmaya başlamış ve iklim değişikliğini ele almak için herhangi bir önlem alınmadığı takdirde, ilerideki yaşamı değiştirecek felaketler konusunda uyarılarda bulunmuş ancak henüz hiçbir şey yapılmadı. O dönem ki mevcut politikacılar, endüstriler ve bilim insanları iklim değişikliğinin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğinin farkındalardı ve bunun için yapabilecek pek çok yolları vardı. Ancak o dönemki ticari çıkarlarının etkileneceğini düşünerek böyle bir şeyin altına girmek istememişler. En azından endüstri liderleri ve politikacılar bu şekilde davranmış gibi görünüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, 1988 yılının sonbahar ve kış aylarında, büyük petrol şirketlerinin baş yöneticileri için bir dizi iç brifing düzenledi. Enstitü, karbondioksit politikası için 100.000 dolar kadar para ayırdı ve bu da sadece Küresel İklim Koalisyonu kurmak için yeterliydi. Kömür, elektrik ve otomobil endüstrilerini temsil edenler de dahil olmak üzere 14 diğer ticaret birliği ABD Ticaret Odası tarafından birleştirildi. G.C.C. adı altında birleştirilen bu koalisyon, önerilen herhangi bir düzenlemenin haberlerini paylaşmak için reaktif bir kurum olarak düşünülmüştü ve başta A.P.I. tarafından koordine edilecek bir basın kampanyası başlattı.

Sektöre dost olduğu bilinen politikacılara brifing verdi ve küresel ısınma konusunda şüpheci davranan bilim insanları ile görüştü. Fakat yapılan tüm çalışmalar, destek veren ülkelerin çabaları bir işe yaramadı çünkü ABD hükümetinin destek vermesi gerekiyordu ve bu çeşitli sebepler nedeniyle (siyasi, ekonomik) olmadı. Bazı yorumculara göre; küresel ısınmaya neden olan gazlar ve maddeler endüstrinin gelişmesi için tek yoldu ve enerji üretimi için fosil yakıt kullanmak zorundaydılar. Söylenenlere göre hem otomobil endüstrisi hem de diğer yetkililer yaşanabilecek her şeyi biliyordu ve ne yazık ki o tarihten bu yana hala küresel ısınma adına ciddi adımlar atılmadı ve dünyamız yavaş yavaş ölüyor.