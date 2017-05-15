Yüzen şehir Venedik'te, küresel ısınmaya farkındalık yaratmak ve binaya destek olması için suyun içerisinden çıkan, devasa büyüklükte el heykeli yapıldı.

Küresel ısınma, üzerinde zaman sayacı olan ve zaman sayacı sona erdiğinde tüm dünyayı patlatacak kadar güçlü bir saatli bomba. Böylesine ciddi bir konuyu birkaç ülkenin dışında hiçbir ülkenin ciddiye almaması son derece sinir bozucu bir durum. Modern çağımızın felaketi hakkında farkındalık yaratmak isteyen İtalyan sanatçı Lorenzo Quinn, Venedik’te devasa bir heykel yaptı. Quinn, çalışmalarında insan vücudu parçalarını bir araya getirdiği için alanında oldukça ünlü bir isim. Venedik’te bulunan Titled Support Ca’Sagredo Hotel’i desteklemek için denizin içerisinden çıkan ve binayı tutan iki büyük eli tasvir eden Quinn, bu sayede küresel ısınma için farkındalık yaratacağına inanıyor.

Lorenzo Quinn konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Venedik, yüzyıllar boyunca kültürlere ilham kaynağı olan yüzen bir sanat şehridir, ancak bunu sürdürmek için bizim kuşağımızın ve gelecek kuşağımızın desteğine ihtiyacı var. Çünkü Venedik, iklim değişikliği ve zaman kaybı tehdidi altındadır” dedi.

Quinn, heykelinde insanın iki tarafını yansıtmaya çalışmış. İnsanda yaratıcı ve yıkıcı olacak şekilde iki tarafın bulunduğuna inanan Quinn, heykelin suyun üstündeki binayı tutmaya çalışırken umudu uyandırıp, durumun kırılganlığını vurgulamaktan kaçtığını belirtti. Sanatçı, “İnsan vücudunun en zor ve en teknik kısmı olarak görülen şeyi ortaya çıkarmak istedim” dedi. “Elin gücü çok fazla. Mesela sevmek, nefret etmek, yaratmak veya yok etmek için elimizi kullanıyoruz” diyen Quinn’in heykel çalışması gerçekten başarılı gözüküyor. Açıkçası, bana birazcık dünyayı yok etmek için suyun altından gelen Yunan tanrısı Poseidon’u andırdı.