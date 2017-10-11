Sinsi Bir Yazılım, Apple Kimliğinizi Çalabilir!

Üstelik tüm bilgileri kendi elinizle girmenizi sağlayarak. İlk defa açılan bir iOS cihazında gözüken Apple Kimliği giriş sayfasını taklit eden yazılım, kullanıcı verilerinizin peşinde.

Bir iOS cihazını ilk defa açıyorsanız bir pencere ile sizden Apple Kimliği bilgilerinizi girmeniz istenir. Ayrıca bu pencere App Store ya da iTunes uygulamalarına giriş yaptığınız esnada da gözükebilir. Ortaya atılan iddialara göre söz konusu pencereyi taklit eden bir arka plan uygulaması, kullanıcı bilgilerinizi kendi elinizle korsanlara teslim etmenizi sağlıyor.

iOS geliştiricisi Felix Krause’nin blog yazısında ortaya attığı iddia, açılır pencerinin korsan yazılım tarafından kolayca taklit edildiğine ilişkin söylemler içeriyor. Hatta geliştircinin iddialarına göre bu uygulamayı yazmak sadece 30 satırlık kod gerektiyor. Ardından herhangi bir güvenilir iOS uygulamasıyla entegre hale getiriliyor.

Üstelik Apple’ın kullanıcı bilgilerini girmemizi istediği orijinal pencerenin arka planında gizli ve saldırı önleyici bir kod dizisi de bulunmuyor. Geliştiricinin iddialarına göre orijinal pencere için yazılan kodlar da 30 satırdan daha az.

iOS üzerinde Apple Kimliği’ni girdiğimiz uygulamalara dikkat etmekte fayda var. Özellikle Apple dışındaki firmaların uygulamaları, sizin isteğiniz dışında kullanıcı bilgilerinizi girmenizi isterse güvenmemekte haklısınız. Bu yüzden, güvenilir kaynaklı uygulamaları kullanmanızı tavsiye ediyoruz.