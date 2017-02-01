Gitar Çalmayı Öğrenmenizi Sağlayacak 5 Uygulama

Gitar çalmayı öğrenmek isteyenler için faydalı olabilecek 5 Android uygulamasını paylaştık.

Gitar çalmayı öğrenme isteği, birçok gencin başına gelen bir gençlik hevesidir. Pek az kişi bunu gerçekten ister ve sonunda gerçek anlamda gitar çalabilecek noktaya gelir. Diğerleri ise ya hiç öğrenmeye başlamaz ya da öğrenimini yarıda bırakır. Bununla birlikte teknoloji, herhangi bir şeyi öğrenmeyi her geçen gün daha kolay hale getiriyor. Gitar öğrenmek de bunlardan biri. Bu ücretsiz Android uygulamaları, hala bir şekilde gitar öğrenmek isteyenlerin imdadına yetişiyor.

Ücretli bir versiyonu da bulunan uygulamanın ücretsiz versiyonunda bir akustik gitar simülatörü ve devasa bir akor kütüphanesi bulunuyor. Her akor için doğru akor diagramını görebilir, gerçek bir gitarda nasıl çalındığını öğrenebilir ve onu sanal gitarınıza ekleyerek telefonunuzda çalabilirsiniz.

Bu uygulama, farklı akorlarda parmakları kullanma yöntemini adım adım gösterir. Uygulamada en temelden ileri seviyeye kadar akorlar bulunmaktadır. Ayrıca uygulama, akorları sanal bir gitar üzerinde çalmanıza izin verir. Fazla akor barındırmasa da temel olarak akorlar öğrenmek için güzel bir uygulama.

Bu uygulama, temel akorları öğrenen ve daha ileri seviye akorları öğrenmek isteyen kişiler içindir. Uygulamanın farklı akorlar için geniş bir veri tabanı bulunuyor. Bununla birlikte, uygulama farklı enstrümanlar için 5 farklı akort bulunuyor.

Büyük bir akor kütüphanesinden akor seçerek onu telefonda çalmanıza izin veren uygulama, parmak kullanma yöntemlerini öğrenmeniz için de olanak tanıyor. Ayrıca uygulamada metronom ve akort ayarlayıcısı da bulunuyor.

Bazı akorları tam olarak öğrenmiş olan kişiler, yeni akorlar öğrenmek için bu uygulamayı kullanabilirler. Uygulama, şarkıya ya da sanatçıya göre arama yaparak istediğiniz şarkıyı kolay bir şekilde bulmanızı sağlıyor.