Kurşun Kalemden Ayırt Edilemeyen Dijital Kalem Tanıtıldı!

Dev Alman kalem üreticisi Staedtler ve Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dijital kalemlerdeki "yapaylık" hissini yok eden yeni bir cihaz geliştirmek için anlaştı.

Ünlü Alman kalem imalatçısı Staedtler, Samsung ile anlaşarak S Kaleminin özelliklerini taşıyan ama klasik bir kurşun kalemden ayırt edilemeyen bir aksesuar tasarladı.

Bazı kullanıcılar, Samsung'un S Kaleminde veya Apple Kaleminde istediklerini asla elde edemediler. İki kalem de çok başarılıydı ama biraz “yapaylık hissi” uyandırıyordu. Ancak basit bir kurşun kaleme benzeyen yeni cihaz, çoğu kişide diledikleri tanıdıklık hissini uyandıracaktır.

Birkaç detay dışında standart kurşun kalemlerden ayırt edilemeyen, grafit bir yapı ile yüz yüzeyiz. Standart kurşun kalemlerle aynı boyutta, hemen hemen aynı ağırlıkta ve kesinlikle doğal hissettiriyor. Samsung-Staedtler S Kalemi yalın görünebilir ama bundan öte: Geleneksel bir S Kaleminin iki katı uzunluğunda ve herhangi bir aygıta yerleştirmek için fazla büyük. Yine de gömlek veya ceket cebine yerleştirmek için fazlasıyla uygun ve kullanım sırasında, bir o kadar ergonomik.

Lakin bu büyüklük dezavantaj değil çünkü iki devin ortak çalışması, temel S Kalemine göre tanıdık bir mimari. MWC'de tanıtılan söz konusu aksesuar, yakın zaman içerisinde pek çok kullanıcının gönlünü fethedebilir. Üstelik kurşun kalem-dijital kalem melezinin yeni nesil Samsung akıllı telefonları ile de uyum içerisinde çalışması bekleniyor.

