Fransız grafik tasarımcılar Nicolas Damien ve Julien Sens’in hummalı çalışmaları sonucunda müzik efsanelerinin el yazıları, biz kullanıcılara font olarak sunulmaya başlandı. 'Songwriter Fonts' ismi ile adlandırılan çalışma internet erişimine açılmış durumda.

Hemen hemen hepimizin bir dönem hayranı olduğu müzik dehaları vardır. Özellikle eski dönemlere gittiğimizde yarattıkları yeni müzik akımlarıyla ya da sansasyonel hareketleri ile tarihe iz bırakan bu ünlü müzisyenlerden birkaçı artık bizim bilgisayar ekranlarımızdan yeni şarkılar yazabilecek. Nasıl mı? Fransız grafik tasarımcılarının titiz çalışması ile geçmişe iz bırakmış birçok sanatçı el yazı fontlarıyla bilgisayarlarımızda olacak, yazdığımız her cümle onların kaleminden çıkan harflere benzeyecek.

Bu efsane isimler arasında yakın zamanda kaybettiğimiz, Famous Blue Raincoat gibi eşsiz eserler sunmuş Leonard Cohen olduğu gibi, grunge müziğin en bilinen sansasyonel isimlerinden, Nirvana'nın vokali Kurt Cobain’e kadar geniş skalada bir el yazısı font arşivi bizleri bekliyor. El yazıları ile yazılarımızı renklendirebileceğimiz müzik efsanelerinin tam listesi ise şimdilik şu şekilde: David Bowie, John Lennon, Kurt Cobain, Leonard Cohen ve Serge Gainsbourg. Bu listenin ilerleyen zamanlarda daha da genişlemesi bekleniyor.

Ekibin düşüncesine göre böyle bir araştırmanın içine girme sebepleri genç müzisyenlere ilham verebilmekmiş. Bu fikir, belki tam anlamıyla içinizde olmayan bir şeyi ortaya çıkaramayacak olsa da bu efsanevi müzisyenlerin el yazısı ile bir şarkı karalamak; özellikle bir müzisyenseniz, size hiç beklemediğiniz bir anda ilham olarak geri dönebilir. Hiç bir sonuç elde edemeseniz bile, bir zamanların en yetenekli müzisyenlerinin birkaçının kaleminden yazmak eşsiz bir deneyim gibi gözüküyor. Şu an için bahsi geçen sayfa maalesef kapanmış durumda, ancak ilerleyen zamanlarda tekrar indirilebilir olduğunda ya da bu uygulama bir başkası tarafından paylaşılacak olduğunda, bunu size en güvenli yollardan sunabilmek için yakın takipte olacağız.



