Kurtarma Helikopteri, Mahsurları Kurtarırken Düştü!

Dağda mahsur kalanları kurtarmaya gelen helikopter, dengesini kaybetti ve yere çakıldı.

Zor durumda olanlar ve herhangi bir yerde mahsur kalanlar, kurtarma ekipleri ve özellikle kurtarma helikopterleri tarafından kurtarılır. Peki düşen bir kurtarma helikopterinin imdadına kim yetişir? Tabii ki bir başka kurtarma ekibi.

Avusturya'nın Grossglockner dağının tepesine, mahsur kalanları kurtarmak için gönderilen kurtarma helikopteri, kurtarılmayı bekleyen 2 kişiden birini aldıktan sonra dengesini kaybetti ve ardından dağın eteklerine çarptı.

Mahsur kalan iki kişi, dağın tepesinde yürüyüş yapıyor ve fotoğraf çekiyorlardı. Sonrasında kötü hava koşulu nedeniyle yerlerini terk edemeyen ikili, yardım çağırısında bulundu ve bir kurtarma helikopteri istedi. Yardıma gelen helikoptere adımını atan birinci mahsurdan sonra helikopter etrafında dönmeye başladı çünkü dengesini kaybetmişti.

Çakılacağını anlayan pilot, dağın eteklerinden aşağı çakılmamak amacıyla en azından helikopteri dağın eteklerine düşürmeyi başardı. Bu esnada diğer mahsur, helikopterin düşmesinden zarar görmemek amacıyla biraz daha geriye çekilmişti.

Helikopterdeki kişiler, olayı küçük sıyrıklarla atlattılar ve kısa bir süre sonra gelen yeni bir kurtarma helikopteri ile güvenlikleri sağlandı. Kurtarma operasyonundaki helikopterin düşüşünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.