Kurtlar Vadisi Vatan Filmine Ait İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!
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Yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği Kurtlar Vadisi Vatan filmine ait 11 görsel paylaşıldı.

Çekimleri Antalya’da devam eden Kurtlar Vadisi Vatan filmine ait ilk görseller internete düştü. Dizinin fenomen karakteri olan Polat Alemdar, yine Necati Şaşmaz tarafından canlandırılacak. Kadrosu, senaryosu, kurgusu ve müzikleriyle serinin fanlarını yine derinden etkileyecek gibi görünen filmin yapımcılığını Pana Film üstlenecek.

Film, konusunu FETÖ’nün 15 Temmuz’da yaptığı darbe girişiminden alıyor. Filmdeki görüntülerden bir tanesinde Polat Alemdar’ın FETÖ’ye mensup komutanlardan bir tanesine diz çöktürdüğü görülüyor. 

Filmdeki ekran görüntülerinden bazılarını aşağıdan görebilirsiniz.

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