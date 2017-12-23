Kuru Kafa Görünümlü Göktaşı 2018’de Geri Geliyor!

Kuru kafayı andıran görüntüsü ile benzerlerinden ayırt edilen 2015 TB145 isimli göktaşının Dünya'yı teğet geçeceği açıklandı.

Yaklaşık üç yıl önce tespit edilen ve kuru kafaya benzer yapısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken 2015 TB145 isimli asteroid, 2018 yılında bir kez daha gezegenimizin yakınından geçecek.

2015 yılında Cadılar Bayramı sırasında Dünya'nın sadece 480 bin kilometre uzağından geçen ve 390 metre büyüklüğünde olan ve asteroid, 2800 tonluk bir dinamit etkisine sahip. Dolayısıyla gezegenimize çarpması kıtasal ölçeklerde bir felakate neden olabilir.

Astronomlar, asteroidin Dünya için hiçbir tehdit taşımadığını ifade ediyor. Konuyla ilgili NASA'nın Yakın Dünya Cisim progamı yöneticisi Paul Chodas: "Eğer doğrudan Dünya'ya yönelmiş olsaydı, bunun hakkında herhangi bir şey yapmak için çok geç kalmış olacaktık. Bu büyüklükte bir asteroidi geçişinden sadece 20 gün öncesinden tespit edebilmişken saptırmak imkansıza yakın bir olay" dedi