Donald Trump'ın 3 aylık göçmen yasağının ardından Jordan Gonen göçmenlerin ABD'ye katkılarına vurgu yapmak için 69 kişilik göçmenlerin kurduğu girişimlerin olduğu bir liste hazırladı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden göçmenlerin ABD'ye gelmesinin yasaklamasıyla ilgili bir yasa çıkarmıştı. Bu yasanın üzerine teknoloji dünyasının devleri Donald Trump'a tepki göstermişti. Bu tepkilerden bir tanesi de 20 yıl önce ABD'ye göçen Jordan Goren'den geldi.

Trump'ın bu açıklaması üzerine göçmenlerin ABD'ye olan katkısını göstermek isteyen Jordan Gorden, kurucusu göçmen olan 69 ABD merkezli girişimin listesini çıkardı. İşte teknoloji dünyası başta olmak üzere kurucusu göçmen olan 69 ABD girişimi:

Ülkemizde tanınan kurucusu göçmen olan ABD merkezli girişimler

Steve Jobs - Apple

Elon Musk - Tesla / SpaceX

Steve Chen - YouTube

Sean Rad - Tinder

Sergey Brin - Google

Travis Kalanick - Uber

Jan Koum - WhatsApp

Max Levchin - PayPal

Mike Kreiger - Instagram

Arash Ferdowsi - Dropbox

Andrew Grove - Intel

Phil Libin - Evernote

Pierre Omdiyar - Ebay

Jerry Yang - Yahoo

Sanjey Mehtora - SanDisk

Andrew Viterbi - Qualcomm

Ray Kroc - McDonalds

William Colgate – Colgate

Diğer ABD merkezli girişimler

Tomer London – Gusto

Patrick Collison – Stripe

Ragy Thomas – Sprinklr

Christian Gheorghe – Tidemark

Renaud Visage – Eventbrite

Igor Sikorsky – First American Helicopter

Charles Wang – Computer Associates

Adam Neumann – WeWork

Nine of Our Founding Fathers (ABD’nin kurucu babalar grubundan dokuz kişi)

Nigel Morris – Capital One Financial Services

Alexander Graham Bell – AT & T

William Russell Grace – WR Grace and Company

John W. Nordstrom – Nordstrom

Helena Rubinstein – Helena Rubinstein Incorporated

Marcelo Claure – Brightstar

Daniel Aaron – Comcast Television Company

Gary Vaynerchuk – Vayner Media

Renaud Laplanche – Lending Club

Samuel Sachs & Marcus Goldman – Goldman Sachs

Dhiraj Rajaram – Mu Sigma Inc

Noubar Afeyan – Joule Unlimited

William Procter – Procter & Gamble Co.

Mario Schlosser – Oscar Health

John Collison - Stripe

Tien Tzou – Zuora

Elizabeth Arden – Elizabeth Arden, Inc.

Ayah Bdeir – littleBits

Liz Clairborne – Liz Clairborne Inc

Charles Pfizer – Pfizer

William Mow – Bugle Boy Industries

K.R. Sridhar – Bloom Energy

Ben Huh – Cheezburger

James L. Kraft – Kraft

Andy Bechtolsheim & Vinod Khosla – Sun Microsystems

Peter Weijmarshausen – Shapeways

Maxwell Kohl – Khol’s

Michelle Zatlyn – CloudFlare

Nathan Cummings – Sara Lee

Kevork Hovnanian – Hovanian Enterprises

Phil Jaber – Philz Coffee

Iqram Magdon-Ismail – Venmo

Jeong Kim – Yurie Systems

E.I Du Pont – DuPont

Andrew Carnegie – Carnegie Steel Company

James Gamble – Procter & Gamble Co.

Beto Perez – Founder of Zumba

Alexander Asseily – Jawbone

Chamath Palihapitiya – Social Capital

Arianna Huffington – The Huffington Post