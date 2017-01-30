Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden göçmenlerin ABD'ye gelmesinin yasaklamasıyla ilgili bir yasa çıkarmıştı. Bu yasanın üzerine teknoloji dünyasının devleri Donald Trump'a tepki göstermişti. Bu tepkilerden bir tanesi de 20 yıl önce ABD'ye göçen Jordan Goren'den geldi.
Trump'ın bu açıklaması üzerine göçmenlerin ABD'ye olan katkısını göstermek isteyen Jordan Gorden, kurucusu göçmen olan 69 ABD merkezli girişimin listesini çıkardı. İşte teknoloji dünyası başta olmak üzere kurucusu göçmen olan 69 ABD girişimi:
Ülkemizde tanınan kurucusu göçmen olan ABD merkezli girişimler
Steve Jobs - Apple
Elon Musk - Tesla / SpaceX
Steve Chen - YouTube
Sean Rad - Tinder
Sergey Brin - Google
Travis Kalanick - Uber
Jan Koum - WhatsApp
Max Levchin - PayPal
Mike Kreiger - Instagram
Arash Ferdowsi - Dropbox
Andrew Grove - Intel
Phil Libin - Evernote
Pierre Omdiyar - Ebay
Jerry Yang - Yahoo
Sanjey Mehtora - SanDisk
Andrew Viterbi - Qualcomm
Ray Kroc - McDonalds
William Colgate – Colgate
Diğer ABD merkezli girişimler
Tomer London – Gusto
Patrick Collison – Stripe
Ragy Thomas – Sprinklr
Christian Gheorghe – Tidemark
Renaud Visage – Eventbrite
Igor Sikorsky – First American Helicopter
Charles Wang – Computer Associates
Adam Neumann – WeWork
Nine of Our Founding Fathers (ABD’nin kurucu babalar grubundan dokuz kişi)
Nigel Morris – Capital One Financial Services
Alexander Graham Bell – AT & T
William Russell Grace – WR Grace and Company
John W. Nordstrom – Nordstrom
Helena Rubinstein – Helena Rubinstein Incorporated
Marcelo Claure – Brightstar
Daniel Aaron – Comcast Television Company
Gary Vaynerchuk – Vayner Media
Renaud Laplanche – Lending Club
Samuel Sachs & Marcus Goldman – Goldman Sachs
Dhiraj Rajaram – Mu Sigma Inc
Noubar Afeyan – Joule Unlimited
William Procter – Procter & Gamble Co.
Mario Schlosser – Oscar Health
John Collison - Stripe
Tien Tzou – Zuora
Elizabeth Arden – Elizabeth Arden, Inc.
Ayah Bdeir – littleBits
Liz Clairborne – Liz Clairborne Inc
Charles Pfizer – Pfizer
William Mow – Bugle Boy Industries
K.R. Sridhar – Bloom Energy
Ben Huh – Cheezburger
James L. Kraft – Kraft
Andy Bechtolsheim & Vinod Khosla – Sun Microsystems
Peter Weijmarshausen – Shapeways
Maxwell Kohl – Khol’s
Michelle Zatlyn – CloudFlare
Nathan Cummings – Sara Lee
Kevork Hovnanian – Hovanian Enterprises
Phil Jaber – Philz Coffee
Iqram Magdon-Ismail – Venmo
Jeong Kim – Yurie Systems
E.I Du Pont – DuPont
Andrew Carnegie – Carnegie Steel Company
James Gamble – Procter & Gamble Co.
Beto Perez – Founder of Zumba
Alexander Asseily – Jawbone
Chamath Palihapitiya – Social Capital
Arianna Huffington – The Huffington Post