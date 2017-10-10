İnsanlığın Yeni Takvimi 'Yıl 12,018' Çıktı!

Dünya çapında 12 farklı kültüre ait illüstrasyonların olduğu yeni takvim, daha geniş not alma alanına sahip. Son sipariş tarihi ise 20 Ekim.

"12,018 İnsan çağı takvimi çıktı. 10 gün gibi kısa bir süre için (20 Ekim’e kadar) kısıtlı sürümünün siparişini verebilirsiniz. Tekrarı olmayacak. 2018 yılı için hazırlanmış, sıradan bir takvim gibi ama, önemli bir farkla. Bu takvim, 12,018 insan çağı için hazırlandı. Kullanmamız gereken takvimin neden bu takvim olması gerektiğini ‘İnsanlık için yeni bir takvim’ adlı videomuzda anlatmıştık. Geçen yıl hazırladığımız takvimle ilgili çok sayıda geri bildirim aldık ve isteklerinize kulak verdik. 12,018 takviminde daha geniş bir not alma alanı bulunuyor. Üstelik spiral ciltle hazırlandığı gibi, kargo masraflarını da aşağı çektik. Teslimat tarihi de yılbaşına denk gelecek. Yüksek kalitede kağıda basılıp, altın renkle kaplanan takvimin ‘Kurzgesagt’ kalitesini sunması için baskısı Seattle’da yapıldı. Takvimde, dünya genelinden 12 kültüre ait canlandırma bulunuyor. Siparişinizi şimdi verin. Sadece 20 Ekim’e kadar, 10 gün gibi kısıtlı bir süre için geçerlidir.

‘İnsan Çağı Takvimi’ insanlığın birliğine ve gelişimine, hayatta kalabilmek ve yıldızlara seyahat edebilmek için birlikte çalışmak gerektiğine dair ideali yansıtıyor olması nedeniyle, bizim için tutku dolu bir proje.

Bu tip bir şeyi, ikinci kez yapıyoruz ve bu takvimin diğer takvimler gibi kullanılır hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yeni bir tarih fikrine kucak açan herkese çok teşekkürler. Dünya genelinde benzer düşüncelere sahip insanlardan oluşan bu topluluk olmasaydı, bunların hiç birini yapamazdık."