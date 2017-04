Google, Gençlere En İyi Oyun Anketi Yaptı!

Google, hangi oyunun ve konsolun daha çok sevildiğini anlamak için belirli yaş aralığındaki gençler arasında bir anket düzenledi.

İnsanlar, bu hayatın kanunu olarak doğar, yaşar ve ölürler. Ayrıca doğdukları her dönemde yeni bir kuşak oluştururlar. Örneğin, yaşı şu anda 13 - 17 yaş(2000 - 2004) aralığında olan kullanıcılar “Jenerasyon Z” kuşağını oluşturuyor. Bu kuşaktan önce olan kuşak ise 18 - 24(1993 - 1999) milenyum kuşağı olarak adlandırılıyor.

Google, geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayında yaptığı bir anketle bu iki kuşağın hangi oyunu daha çok beğendiğini, hangi konsolu tercih ettiğini sormuş. Ortaya son derece garip bir sonuç çıkmış gözüküyor. Jenerasyon Z grubuna göre en ünlü oyunlar The Legend of Zelda, GTA ve Minecraft oyunları oldu. 13 - 17 yaş aralığında olan oyuncular, genellikle bu tarz oyunları tercih ediyorlar. Konu konsollara gelince 18 - 24 yaş aralığında olan milenyum kuşağı, kararlarını PS4’ten yana kullanmışlar. Özellikle The Last of Us, God of War gibi oyunları beğenen Milenyum kuşağı, Jenerasyon Z kuşağı ile pek uyuşmuyor. Zira Jenerasyon Z kuşağı PS4 yerine Xbox One’ı tercih eden bir nesil olmuş durumda.

Google bu tabloyu oluştururken 400 Jenerasyon Z kuşağından, 800 de milenyum kuşağından oluşan 1200 kişi arasında düzenlediği anketten faydalandı.

Özellikle dikkat çekilecek birkaç detay bulunuyor. Yaklaşık 1 sene önce yapılan bu çalışmanın ilginç yanı, The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın henüz çıkmadan bu kadar çok beğenilmesi oldu. Sanırım Zelda konusunda genç kullanıcılar Nintendo’ya tam güven besliyorlar. Nitekim, yanılmadılar ve Zelda muhteşem bir oyunla geri dönüş yaptı.