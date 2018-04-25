Kuşlar doğası gereği sahip olduğu kanatlar sayesinde uçma yeteneğine sahip olan canlılardır. Elbette tavuk örneğinde olduğu gibi uçmayı beceremeyenleri de mevcut olarak çevremizde bulunuyor. Peki ya kanatsız uçan bir kuş gördünüz mü?

İnsanlık tarihten bu yana ve özel olarak Hezarfen Ahmet Çelebi'den sonra sürekli olarak uçma hissiyatını kuşlara bakarak geliştirmiştir. Elbette bu konuyla ilgili bir akademik çalışma bulunmasa da doğada bulunan canlılar insanların sahip olmak istediği birçok özelliği kendisinde barındırmaktadır. Önreğin bir tardigrat gibi olmak isteyen insanlara denk gelebiliriz ya da soğuğa karşı bir ayı kadar dayanıklı olmak isteyenleri... Ancak hepimizin malumudur ki kuşlar en özenilesi özelliklerden birisine sahiptir: uçma. Yukarıda da söylediğimiz gibi kuşlar kanatları vasıtasıyla uçarlar ve gökyüzünde süzülürler. Peki ya bu uzuvları olmasaydı neye benzerlerdi? İşte başarılı birkaç photoshop çalışmasına bakarak bu sorunun cevabı:

Çok da kötü göründüklerini söylemek pek de mümkün değil.

Bu şekilde de oldukça etkili olacaklarına inanmaktayız

Yerli yapım uzay filmlerini andıran kalitede özel efektler gibi durmuyor mu?