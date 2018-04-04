İsveç ve Almanya'dan iki farklı araştırma ekibinin çalışmaları, kuşların yalnızca Dünya'nın manyetik alanını algılamakla kalmadığını, onu fiziksel olarak görebildiğini gösteriyor.

Göçmen kuşlar her yıl soğuk iklimli bölgelerden sıcak ilkim bölgelerine binlerce kilometrelik yolculuklar gerçekleştirmektedir. Yol bu kadar uzun olunca uçuş rotasında gerçekleşecek en ufak bir kayma, göçün hedeflenen bölgeden yüzlerce kilometre uzakta bitmesi ile sonuçlanabilir. Fakat kuşlar yönlerini hiçbir zaman şaşırmıyorlar.

Kuşların yönlerini bulmak için Dünya’nın manyetik alanını kullandığını uzun zamandır biliyoruz. Fakat bunu nasıl yaptıkları konusu hala bir netliğe kavuşmuş değil. İsveç'teki Lund Üniversitesi ve Almanya'daki Carl von Ossietzky Üniversitesi’ndeki iki araştırmacı ekibinin çalışmaları, kuşlar hakkında çarpıcı bir gerçeği kanıtlıyor olabilir.

Zebra ispinozu ve kızılgerdan kuşları üzerinde araştırma gerçekleştiren iki ekip, Cry4 adlı kriptokromun farklı bir çalışma prensibine sahip olduğunu keşfettiler. Cry4, diğer kriptokromlar Cry1 ve Cry2’nin aksine ışığa bağımlı bir manyetizma algısına sahipti ve bu nedenle gözün ışık alan retina bölgesinde yoğunlaşmaktaydı.

Ayrıca araştırmaya göre göç eden kuşların Cry4 miktarı, göç etmeyen tavuklara göre göç sezonlarında artış gösteriyor. Bu sonuçlar, kuşların manyetik alanı fiziksel olarak görebildiğinin ve Cry4’ün manyetik alanın ‘taranması’ konusunda görevli olduğuna bir kanıt olsa da araştırmacılar, kesin bir kanı için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyorlar.