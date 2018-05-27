Kuşların Neden Dişlerinin Olmadığını Biliyor musunuz?

Tahmin edersiniz ki her bir organımız ve uzvumuz, bizler için büyük önem taşıyor. Bu noktada hayati ihtiyacımız olan yemek yemek için de şüphesiz ki dişlerimize ihtiyaç duyuyoruz. Peki ya dişleri olmayan canlılar, onlar nasıl besleniyor hiç düşündünüz mü?

Biz insanlar için dişler, hayatımızın rahat bir şekilde devamı için elbette büyük bir öneme sahip. Gerek besinlerin tadını almak gerekse sindirime göndermeden önce küçültmek için kullandığımız dişlerimiz olmasa ne yapardık? Bizler için bu durumun zor olacağına hepimiz ortak bir kanı ile eminiz, ancak dişleri olmayan kuşlarda işler pek de öyle yürümüyor.

Diş yapısına sahip olmayan kuşların diş yerine gagalarını kullandığını söyleyebiliriz. Bu durum türden türe çeşitlilik göstermiş olsa da bazı kuşların gagalarının tırtıklı oluşu, onlara adeta diş etkisi yaratıyor. Öte yandan yiyeceklerini gagaları yardımıyla parçalayan kuşların asıl diş görevini ise taşlık denen bölgeleri görüyor. Taşlık, kuşların yedikleri besinleri parçalaması sebebiyle de bir nevi diş yerine geçiyor.

Bunların yanı sıra kuşların diş oluşumu için gerekli süreye sahip olmadıklarını da söylememiz gerek. Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan bir makalede, araştırmacılar dişsiz gagaların evrimi üzerine uzun bir yazı yayınladılar.

Journal of Biology dergisine konuşan Bonn Üniversitesi araştırmacıları Tzu-Ruei Yang ve Martin Sander, kuşların evrimsel diş kaybının hızlı embriyo gelişimi ve dolayısıyla daha kıza inkübasyon için bir yan etki olduğunu öne sürdüler. Tüm bunlara ek olarak gagalar, kuşlar ve onların yemleri için çok daha yararlıdır. Anlayacağınız üzere doğa, tüm canlılara yaşam gereksinimlerine göre olanaklar sunuyor.