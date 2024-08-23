Bazı sabahlar, gözümüzü kuş sesleriyle açarız. Güneş henüz yeni doğmuştur ve çevredeki kuşlar tüm güçleriyle ötüşmeye başlamıştır. Peki kuşlar neden sabahın erken saatlerinde ötmeye başlarlar?

Kuşların akşamları değil de sabahları cıvıldamaya başlamasının sebebi nedir? Onların bu hareketlerinin arkasında nasıl bir neden vardır?

Gelin, tüm bu soruların cevaplarını verelim.

Bilim insanları, sabahın erken saatlerinde duyulan kuş cıvıltılarını şafak korusu olarak adlandırır.

Kuşlar, günün herhangi bir saatinde cıvıldaşıp şarkılar söylese de şafak korusu sırasında sesleri genellikle daha yüksek, daha canlı ve daha sıktır. Sanki her şey ve herkes susmuştur, sahnenin tamamı kuşlara kalmıştır.

Ayrıca bu ötüşen kuşların büyük çoğunluğu erkektir. Öte yandan kuşların bu hareketi için bazı teoriler vardır. İlk fikir sabahın erken saatlerinde ışık seviyelerinin, kuşların yiyecek araması için uygun olmasıdır.

Aynı zamanda sabahın erken saatleri, birçok yırtıcı hayvanın dolaşabilmesi ve avlanabilmesi için çok da uygun değildir. Bu sebeple kuşlar, sabahın erken saatlerinde ötüşmeye başlar.

İkinci fikir ise bu saatlerin, günün en serin ve en kurak saatleri olmasıdır.

Bu saatler, kuşların ötüşlerinin ve şarkılarının en uzağa gitmesine ve seslerinin, daha iyi bir menzil kazanmasına olanak sağlar. Bu şekilde kuşlar, seslerini en uzaktaki kuşlara duyurabilir.

Ayrıca ötüşen erkek kuşlar, diğer erkek kuşlara bölgelerinden uzak durmaları gerektiğinin mesajını verir. Rakip erkek kuşlar ne kadar uzak olursa, bölgede bulunanlar dişileri yanına çekebilir.

Yine erkek kuşlar günün en zorlu zamanında ne kadar iyi şarkı söylerse, diğer kuşlar tarafından onun o kadar iyi bir eş ve daha zorlu bir rakip olacağı düşünülür.

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