Suriye'de her gün aynı bölgede uçmasından şüphelenilen kuşu yakaladılar. Yakalanan kuşun üzerinden kamera ve çip çıktı.

Suriye'nin İdlip şehrinde bir kuş sürekli olarak ÖSO birlikleri üzerinde uçuyordu. Bu durum birliklerin epey dikkatini çekti ve sonrasında ateş edildi. Edilen ateş sonucu yakalanan kuşun üzerinden kamera ve çip çıktı.

Edilenilen bilgilere göre kuş uçuş hareketlerini sürekli tekrarlıyordu. Bölgede uçabilecek herhangi bir drone kolayca tespit edilebileceği için, kuşun casusluk amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Tıpkı bir drone kullanır gibi kuşun üzerine kamera ve çipin yerleştirildiği, bu sayede de bölgenin kolayca incelenmesinin yapıldığı öne sürülüyor.

Üstelik ölü olarak ele geçirilen kuşun üzerindeki materyallerin İsrail yapımı olduğu anlaşıldı. Kuşun kim ya da kimler tarafından gönderildiği ve çevrede başka bir kuşun bulunup bulunmadığı bilinmiyor ancak gerekli araştırmalar başlatıldı.