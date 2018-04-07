Zaman zaman cihazımızın kendi kamera uygulaması 'kusursuz' özçekimleri yapabilmemiz için yetersiz olabiliyor. Bu yüzden de PlayStore ya da Apple Store'da yeni uygulama arayışı içine girebiliyoruz.

Telefonumuzdan kendi fotoğrafımızı çekerken sıklıkla problem yaşarız. "Burnum mu büyük çıktı?", "Kamera gözeneklerimi çok büyük gösteriyor.", "Yüzüm patates gibi çıkmış" gibi düşüncelere kendinizle aşırı barışık bir insan değilseniz eminiz ki sizler de kapılmışsınızdır.

Bu sorunlara çare olarak devreye selfie programları giriyor. Sizleri kusursuz gösterebilecek birkaç telefon selfie uygulamasını siz değerli okurlarımız için derledik:

Sweet Selfie (Android)

PlayStore'daki en iyi selfie uygulamalarından birisi olan Sweet Selfie, bir selfie kamerasından tüm beklentilerinizi karşılıyor. Uygulamada bulunan 'otomatik düzeltme', resmi bulanıklaştırabilme ve retro modlarıyla birlikte fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz.

Candy Camera (Android)

Google PlayStore'daki en yüksek puanlı uygulamalardan biri olan Candy Camera'da 100 filtreden fazla filtre mevcut. Ayrıca fotoğraflarınıza sticker koyabilir ve resimlerinizi kolajlayabilirsiniz. Uygulamada aynı zamanda filtreleri kullanarak yapabileceğiniz video görüşme özelliği de mevcut. Uzak mesafe ilişkisine yeni başlayanlar için çok iyi bir uygulama.

B612 (Android)

15000'den fazla sticker bulunan B612 de selfie için vazgeçilmez bir kamera uygulaması. Kendinizi daha iyi görmek istediğiniz günler, gerçek zamanlı kamera filtresini kullanabilir ve kendinizi çok daha kusursuz görebilirsiniz. B612 ayrıca filtreli video kayıtları yapmanıza olanak sağlıyor.

Perfect365 (iOS & Android)

Kameranız ve kullanacağınız filtrelerle kendinizi olabildiğince kusursuz göstermek istiyorsanız 'Perfect365' sizin için biçilmiş bir kaftan olma özelliği taşıyor. Uygulamayla kendinize makyaj ve kıyafetler ekleyebilirsiniz. Genel olarak kadın kullanıcılara hitap eden bu uygulamada, 20'den fazla makyaj ve 200'den fazla önceden ayarlanmış fotoğraf stili yer alıyor.

Retrica (iOS & Android)

Fotoğraf filtresi diyince çoğumuzun aklına ilk gelen uygulama Retrica'dır. Uzun zaman önce çıkmasına rağmen sürekli gelen güncellemelerle Retrica, hala özçekimlerimizin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bu uygulamada 100'den fazla sticker ve gerçek zamanlı filtreleme özelliği bulunuyor. Ayrıca resimlerinize daha kişisel bir imza katmak isterseniz eğer fotoğrafta istediğiniz gibi karalamalar yapabiliyorsunuz.

Cymera (iOS & Android)

Cymera, düzenli arayüzü kullanıcı arayüzü sayesinde iPhone'larınızda rahatça kullanabileceğiniz bir uygulama. Uygulamada 130 farklı filtre, çeşitli kamera lensleri ve sessiz mod bulunuyor. Ayrıca Cymera'da sürekli yenilenen stickerlar ve hayvan maskelerini bulabilirsiniz.

Sizler için derlediğimiz uygulamalar bunlardı. Umarız uygulamaları beğenirsiniz. Sizin de favoriniz başka uygulamalar varsa, yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.