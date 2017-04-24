Kutu Kutu Pepsi ve Bir Balyoz ile Galaxy S8 Sağlamlık Testi!

İşler çığırından çıkıyor; bol asitli ve şekerli aynı zamanda da bol basınçlı Galaxy S8 testinin videosu yayımlandı.

Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S8’i artık hepimiz yakından tanıyoruz. Çoğumuz yüksek fiyatından dolayı almayı gereksiz bulsak da akıllı telefon piyasasının kralı olan cihaz, gerçekten de o parayı vereni bile pişman etmeyecek kadar iyi bir performansa sahip.

Samsung’un her hafta rekordan rekora kostuğu satış rakamları, teknoloji tarihi için de bir ilk. Hal böyle olunca telefona yapılan sağlamlık testleri de oldukça çeşitlendi ve işler gittikçe ilginçleşiyor.

YouTube’da yaptıkları test yayınları ile beğeni toplayan TechRax ekibi ise S8 için saçma, ilginç ve bol asitli bir test videosu çekmiş. Gece siyahı renge sahip bir S8’i kutu pepsilerle yaptıkları tek yüzlü piramidin tepesine yerleştiriyorlar.

Kutu kolaların basınç altında nasıl tepki gösterdiklerini görmesiniz bile tahmin edebilirsiniz. Peki bu basınç bilerek ve isteyerek bir balyozla yapılsa ve kutu kolalarla balyoz arasında bir Samsung Galaxy S8 yerleştirilse sonuç ne olabilir? Muhtelemen sizi yanıltmayacak bir sonuçla karşılaşacağınız ilginç videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu arada Galaxy S8’i bizde bir sağlamlık testine alacağız. Elbette her zamanki gibi günlük kullanım testlerimizden sonra Webtekno usulüne geçiş yapmak için sabırsızlanıyoruz. Ne kadar uçuk kaçık, sıra dışı, kırmalı dökmeli önerileriniz varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. :)