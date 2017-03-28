Coca Cola kutularının üstünde insan dışkısı bulunması gerekçesiyle Kuzey İrlanda'daki Coca Cola üretimi 15 saat boyunca durduruldu.

Bugüne kadar ne kadar hijyenik olduğu konusuyla ilgili gündeme gelen Coca Cola fabrikasında üretimin 15 saat durmasına neden olan bir olay gerçekleşti. Yapılan kontrolde Coca Cola kutuları üzerinde insan dışkısına rastlandı.

Kuzey İrlanda'daki Lisburn şehrinde bulunan Coca Cola fabrikasında gerçekleşen olay nedeniyle geçtiğimiz hafta fabrikada üretim 15 saat boyunca durduruldu. Polis, konuyla ilgili önemli incelemeler yaptı ve fabrikada hijyen şüpheleriyle bir süre faaliyet gerçekleştirilemedi. Coca Cola kutularının üstündeki insan dışkısının nasıl olabileceği akıllara kazınırken ilginç bir iddia da ortaya atıldı.

Belirtilene göre Coca Cola üstündeki insan dışkıları Coca Cola personellerinden tamamen bağımsız ve kontrol dışı bir şekilde gerçekleşti. Coca Cola kamyonlarıyla seyahat etmek için gizlice kamyonlara saklanan kaçak göçmenler, uzun süre yolculukta dayanamadığı için böyle bir şey yaptı. Konuyla ilgili polis inceleme başlattığını belirtirken Coca Cola yaptığı açıklamada ürünlerinin güvenli olduğunu, kalitesi için çalıştıklarını ve bu konuyu araştırması için Kuzey İrlanda polisinin yanında olduklarını söyledi.