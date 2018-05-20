Kutup Ayısı Ciğeri Yiyen İnsan, Kayıtsız Şartsız Ölüyor

Farz edelim yolunuz kutuplara düştü ve turistik gezi amaçlı gittiğiniz bu yerde mahsur kaldınız. Tabii hayatta kalabilmek için yemek yemelisiniz, ama elbette seçenekler de bir hayli kısıtlı.

Örneğin bir kutup ayısı? Fakat iyisi mi, biz bu seçeneği de derhal eleyelim... Çünkü sadece bir ısırık dahi, sizi öldürebilir!

Bunun sebebi ise, kutup ayılarının ciğerinde aşırı miktarda 'A vitamini' bulunması.

Kutup ayıları, A vitaminini biyolojik manada en iyi biriktiren etoburlardır.

Kimi vitaminler suda çözünürken, A vitamini ise yalnızca yağda çözünür.

A vitamini öteki vitaminlerin aksine idrar yoluyla vücuttan çıkamaz. Bunun yerine, vücudun filtrasyon organında, zehirli besinler karaciğerde toplanır. Bu olay hipervitaminoz durumuna neden olur.

Rakamlarla anlatacak olursak: Bir insanın, bir günde alabileceği A vitamini limiti 900 mcg (miligramın binde biri).

Sağlıklı bir kutup ayısının ciğerinde ise 52.195 kapsül tutarında A vitamini bulunmaktadır. Bu da, sadece bir tane kutup ayısının ciğerinde, size 143 sene yetecek kadar A vitamini olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle: Bir tane kutup ayısının ciğerinde, 52 yetişkin insanı öldürecek kadar A vitamini mevcut.