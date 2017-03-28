Kutuplar İçin Çok Acil Önlem Şart!

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçının görüntüledi fotoğraflar, çok ama çok kısa süre içinde gerekli önlemleri almazsak, geleceğin hiç de parlak olmadığını gösteriyor.

Olağanüstü bir fotoğrafçı olan Diane Tuft muazzam bir yolculuğun sonuçlarını yayınladı ve Kutuptaki Erimenin çarpıcı fakat endişe verici görüntülerini çekti. Fotoğrafçı uzun süren yolculuğunda Norveç'teki Kuzey Kutbunu ziyaret etti. ve Kuzey Kutup Dairesini belgelemek için Grönland buzdağlarını ziyaret etti.

Bütün resimler, sanatçının "Arctic Melt: Ortadan Kaçan Manzara Resimleri" adlı dökümanda belgelendi. Kuft, Architectural Digest'e şu ifadeleri kullandı: "Son 20 yıldır, çevresel etmenin görsel efektlerini manzara üzerinde yakalamaya odaklandım. Küresel ısınma, Kutupların dünyadaki diğer herhangi bir bölgeden daha hızlı erimesine neden oldu ve ben her şey yitip gitmeden önce manzara fotoğrafı çekmek zorunda kaldım. Umarım görsel dokümantasyonla çalışmalarım, iklim değişikliğinin gerçek olduğunu ve çok geç olmadan önce küresel ısınma konusunu ele alan politikaları teşvik etmemiz gerektiğini kamuoyuna gösterecektir " ifadelerini kullandı.

Disko Bay ve Grönland.... Kaynaklar, çarpıcı görüntüleri, uçaklarını ve teknelerini ve helikopterlerini kullanarak yolculuğunu tamamlayarak 2015 ve 2016 yaz döneminde belgeledi ve sonuçlar ortaya çıktı. Sonuçlar tahmin ettiğimiz kadar endişe verici değil. Bir araştırmacı, "Bu inanılmaz bir deneyim olsa da, Arctic Ocean'la yaptığım gezinin ancak Kutup erimesinden kaynaklı olduğunu bilmek beni rahatsız etti. Binlerce yıldır, Kuzey Kutbundaki kışlar Haziran ayı boyunda denetlendi ancak sonuç istediğimiz gibi değil. Eğer sınırları aşmazsak, Kutuplar hala dayanabilir.” ifadelerini kullandı.