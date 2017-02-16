Buzulların Tekrar Dondurulmasını Sağlayacak Proje

Küresel ısınmanın en somut sonuçları arasında bulunan buzulların erimesi sorunu, Arizona State University’deki bilim insanları tarafından sıra dışı bir projeyle ortadan kaldırılabilir.

Artık basit bilimsel makalelerde bile ‘küresel ısınma - kutupların erimesi’ kelime öbeklerinin bir arada kullanıldığını görüyoruz. Kutuplardaki buzulların sürekli erimesi, maalesef dünyanın iklim dengesini olumsuz yönde etkiliyor ve bu, uzun vadede büyük bir tehlike oluşturuyor. Arizona State University’deki bilim insanları, kutupların eskisi gibi tekrar buzullaşmasını sağlayacak yeni bir proje sundular.

Araştırmacılara göre eriyen buzulları tekrar döndürmenin yolu basit: Bölgeye yerleştirilecek devasa makinelerle suyun tekrar dondurulması. Fizik Profesörü Steven Desch önderliğindeki grup, rüzgar gücüyle çalışan pompalar sayesinde Kuzey Kutup Denizi’nin tekrar soğutulabileceğini öngörüyorlar. Fakat bunun için 500 milyar dolar gibi yüksek seviyede bir ödenek gerek.

Aslında böyle bir ödeneğin, kutuplardaki buzulların erimesi sorunundan daha fazla dert ediliyor olması da ayrı bir ironik durum. Sonuçta buzulların eski haline dönmesi yalnızca belirli bir kitlenin değil, tüm insanlığın yararına olacak. Bunun için nasıl bir orta yol bulunur bilmiyorum fakat her ne gerekiyorsa en kısa sürede gerçekleşmesi, herkesin beklentisi gibi benim de en büyük beklentim.