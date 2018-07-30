Arizona'daki Midwestern Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kuyruğu kopan bir timsaha 3D yazıcı yardımıyla başarılı bir nakil işlemi gerçekleştirdi.

Hikayenin ana kahramanı, 10 yıl önce kuyruğu kesik halde bulunan Bay Stubbs adında bir timsah. Timsahın kurtarıcıları kesin olarak bilmiyor olsa da timsahlar arası bir savaşta kaybettiğini varsaymaktalar. Bay Stubbs, Phoenix Herpetological Society'ye taşındı ancak diğer timsahlar kadar hızlı bir şekilde yüzemiyor ve yemek yiyemiyordu.

Neyse ki Midwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, Bay Stubbs'ın kötü durumunun farkına vardılar ve bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdiler. 2013 yılında, ihtiyaç sahibi timsah için basit bir silikon kuyruk protezi inşa ettiler ve protez bir süre boyunca iyi bir şekilde çalıştı. Ancak kısa bir süre önce Bay Stubbs'un eski kuyruğunu atması nedeniyle tekrardan ziyaret etmek zorunda kaldılar.

Araştırmacılar eski tip silikon protez yerine yeni bir protez oluşturmak için dijital teknolojiye yöneldiler. Midwestern Üniversitesi'nde anatomi profesörü olan Dr. Justin Georgi, 3D tarama ve baskı şirketi Stax3D ile kendilerine yardım etmek için neler yapabileceklerini öğrenmek adına bağlantı kurduklarını belirtti. Stax3D, yüksek çözünürlüklü dijital bir model oluşturmak için bir Artec3D tarayıcıdan yardım aldı.

Daha sonrasında gereken kuyruğu elde etmek adına araştırmacılar, bazı düzeltmeler yapmış ve böylece protez Bay Stubbs'ın gövdesiyle mükemmel bir uyum sağlamıştır. Şimdi ise araştırmacılar, son deneylerden öğrendiklerine dayanarak, timsaha daha iyi bir kuyruk inşa etme sürecinde olduklarını belirtti.