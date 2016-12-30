Türkiye'den de İzlenebilecek Bir Kuyruklu Yıldız, 31 Aralık'ta Dünyayı Teğet Geçecek!

31 Aralık'ta gezegenimizin yakınından bir kuyruklu yıldız geçecek. Lakin korkmayın, bu bir kıyamet alameti değil.

Yeni yıla girerken, akşam saatlerinde havai fişeklerin gökyüzünü aydınlatmasına alışığız. Ancak Dünya'nın yakınından geçecek kuyruklu yıldız bizce çok daha ilginç. Korkacak bir şey yok çünkü söz konusu kuyruklu yıldız, hemen hemen her 5 yılda bir dünyamıza teğet geçiyor. 45P kuyruklu yıldızı da, Halley kuyruklu yıldızı gibi dünyamızın düzenli konuklarından.

Kuyruklu yıldızın tam ismi 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Onu keşfeden astronomların isimlerini tek potada eritmiş. Kuyruklu yıldız, çıplak gözle görülemeyecek. Yani onun geçisine tanık olmak istiyorsanız, bir teleskop satın almanız gerekebilir. Ortalama bir teleskop onu gözlemlemek için yeterli. Kuyruklu yıldız, Türkiye saati ile 1 Ocak sabaha karşı 4 civarında izlenebilecek.

45p, Dünya için kesinlikle bir tehdit oluşturmuyor. Zira, buz ve toz topu ile aramızda hala arada milyonlarca kilometre var.

45P'de diğer kuyruklu yıldızlar gibi Güneş Sistemi'nin başlangıcında ortaya çıkan bir buz ve toprak artığı. Kalabalık isimli kuyruklu yıldız ilk kez; 15 Aralık 2011 yılında, 75.yıldız kümesinin çevresinde teleskoplar vasıtası ile saptanmış.

2016 yılı astronomlar için tam bir şölen oldu. Geminid meteor yağmuru da bu yıl içerisinde gözlemlenmişti.