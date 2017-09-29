Uzay Aracından 2 Yıl Sonra Gelen Fotoğraf Geldi!

30 Eylül 2015’te Rosetta Uzay Aracı, 12 yıllık görevine Comet 67P/CG adındaki bir kuyruklu yıldıza ulaşarak son verdi. Geçen 2 yılın ardından Avrupa Uzay Ajansı, araçtan beklemedikleri bir fotoğraf aldı.

Rosetta görevi uzay tarihimizin en başarılı görevlerinden ve 12 yıllık keşif süresini bir kuyruklu yıldızın üzerinde iniş yaparak tamamladı. 2015 yılından itibaren ESA araştırmacıları uzay aracından alabildikleri bütün verileri aldıklarını düşünüyorlardı. Ancak veriler incelendiğinde ortaya bir eksik çıkıyordu ve o eksik sonunda tamamlandı.

Fotoğraf, kuyruklu yıldızın yüzeyinde bulunan Deir el-Medina adlı 135 metre genişliğindeki bir çukurun içini gösteriyor. Bu çukur iniş için en uygun bölgeydi, çünkü kuyruklu yıldızın oluşumuna dair önemli veriler sunabilir, katmanların incelenmesine izin verebilirdi.

Dünya ile iletişimini üzerinde bulunan gelişmiş bir bilgisayar ve haberleşme sistemiyle kuran Rosetta, verileri göndermeden önce parçalara bölüyordu. Ancak hesaplamalara göre ESA’ya ulaşan verilerin 23.048 baytlık 6 parça halinde olması gerekiyoru ve sadece 3 parçası ellerine ulaşmıştı. Bu, araştırmacıların eksik verilerden vazgeçmeleri için yeterli miktar değildi.

Görüntüyü işlemekle sorumlu olan yazılım, resmi oluşturmaya başladı. Eksik veriler sebebiyle oluşan tabloyu şöyle açıklayalım: İndirdiğininiz bir MP3 dosyasının eksik olduğunu düşünün. Teorik olarak müzik dinlersiniz ama yarıda kesilir. Sonuçta Rosetta bize bu dosyayı gönderdi ve eksik veriler yüzünden bulanık bir görüntü elde ettik.

Nitekim teorik olarak biz de o kuyruklu yıldızın yüzeyine bakıyoruz. Harika, değil mi?