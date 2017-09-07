Buz Devrinde Göç Edilmiş 14 Bin Yıllık Bir Köy Keşfedildi!

Arkeologlar, buz devrinde oluşan buz köprülerinden geçerek Kanada'nın buzsuz kıyılarında köy kurmuş bir halka ait kalıntılar keşfetti.

Yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca Kanada’da bir eyalet olan İngiliz Kolombiyasın'da yaşamış Heiltsuk halkının nereden geldiği, yalnızca sözlü hikayelerden ibaretti. The Nation, bölgedeki halkın Buz devrinde bölgeye kaçtığını iddia ediyordu. Yeni elde edilen bulgular The Nation’ı haklı çıkarıyor.

Victoria Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan arkeolog Alisha Gauvreau, Hakai araştırma enstitüsünden öğrenciler ile birlikte İngiliz Kolombiyası’na bağlı Triquet Adası’nda bir kazı gerçekleştirdi. Kazıda eski bir köye ait olduğu anlaşılan oyma ahşap aletler ve kömür parçaları bulundu.

Bulunan kömür parçaları, karbon incelemesinin yapılması için laboratuvara gönderildi. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı. Bulunan aletler, günümüzden 13-14 bin yıl öncesine ait. Bu da Heiltsuk halkının Kuzey Amerika’da yaşayan en eski halklardan biri olduğu anlamına geliyor.

Şu an için bölge halkının buz devrinde oluşan buz köprüleri ile Alaska’dan Kanada’ya göç ettiği düşünülüyor. Fakat yapılan yeni keşif, bölge halkı hakkında daha detaylı bilgiler elde edilmesine yardımcı olacak.