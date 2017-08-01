Dinozor Çağından Kalma Canlı Bir Bitki Bulundu

Amerika'da nesli tükendiği sanılan dinozor çağından kalma, hala yaşayan bir bitki bulundu.

Drexel Üniversitesi Doğa Bilimleri Akademisi'ndeki Botanik'in küratörü ve Bilim ve Sanat Üniversitesi profesörü olan Richard McCourt, dinozor çağından kalma bir yosun olan canlı bir Lychnothamnus barbatus'a rastladıklarını açıkladı.

McCourt,''Bu aslında bize elimizdeki bilgilerin ne kadar az olduğunu gösteriyor. Lychnothamnus barbatus'un yaşıyor olması dünyadaki ekolojik dengeyi sarsacak bir olay değil, ancak Kuzey Amerika'daki alglerin nereden geldiği ile ilgili fikirlerimizi değiştiriyor ve bizi yeni keşifler yapmak için heveslendiriyor.'' dedi.

2012-2016 yılları arasında 14 gölden alınan örnekler Lychnothamnus barbatus'ın bölgede yaşamadığını gösteriyordu. Daha önce Kretase dönemine ait fosiller, Arjantin'de bulunmuştu. Aynı dönemde T-Rexler de yaşıyordu.

''Nesli tükenmekte olan bir şey bulduğumuzu biliyorduk, çünkü Kuzey Amerika'daki diğer türlerden oldukça farklıydı'' diyen McCourt, ''Toplandıktan sonra onun ne olduğunu anlamaya çalıştık, ancak yine de tam bir tespit yapabilmek için DNA analizine gönderdik'' dedi.

Çitalar gibi Lychnothamnus barbatus'lar da Kuzey Amerika'da çok nadir raslanan bir tür. Daha çok Avrupa ve Avustralya'da yaşıyorlar.

Merak edilen şey; bu yosunların yalnızca batı kıyılarına değil de iç kısımlara doğru ilerlemiş olmasıydı. Bu konuyla ilgili McCourt, ''Muhtemelen gemilerin balast (geminin dengesini sağlamak için gemi bünyesine denizden alınan su) suyundalardı, bu şekilde atlas okyanusunu geçip Kuzey Amerika'ya geldiler. Belki de giderek yayılıyorlardır.'' dedi. Bununla birlikte, ''Lychnothamnus barbatus her zaman burada olmuş da olabilir ancak biz onu fark etmemiş olabiliriz. Derelerdeki ve göllerdeki her şeyden örnek toplanmasına rağmen dikkatli incelenmediği için varlığını bilmiyor olabiliriz.'' diye ekledi.

McCourt, dinozor döneminden kalma bu yosunun Kuzey Amerika'nın farklı bölgelerinde hayatta kalmış ve bu tarafa doğru ilerlemiş olabileceğini belirtti.