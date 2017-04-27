Neslinin tükenmesine artık kesin gözüyle bakılan kuzey beyaz gergedan ailesinin son erkek üyesi, ünlü çöpçatan uygulaması Tinder'a katıldı. Amaç, neslinin devamlılığını sağlayacak bilimsel çalışma için fon oluşturmak.

"Sudan" adlı beyaz gergedanın çiftleşmek için çok yaşlı olduğu belirtilse de bilim insanları Sudan'ın spermleri ile hayattaki dişileri döllemeyi ve türün devamını sağlamayı umuyor. Kampanyanın arkasında bulunan Ogilvy Arica adlı iletişim ajansından Matthieu Plassard, Sudan için açtıkları Tinder profilinin 190 ülkede, 40 dilde yayınlanacağını belirtti.

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nde yaşayan Sudan, sürekli gözlem altında tutuluyor. 43 yaşında olan gergedanın hiç yavrusu olmadı. Daha önce hayattaki son 2 dişi kuzey beyaz gergedan ile çiftleştirme çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı. Bu nedenle gergedanın bakımından sorumlu olan ekip Sudan'ın spermlerini kullanarak tüpte dölleme (IVF) işleminin maliyetini karşılayabilmek için fon arıyor.

Gergadanın Tinder'daki profil sayfasına girerek beğenme anlamına gelen "sağa kaydırma" işlemini yapanlar, Sudan için yardım toplanan bir sayfaya yönlendiriliyorlar. Yapay döllenme işlemi için 10 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Eğer her şey yolunda giderse bilim insanları yapay dölleme ile 5 yıl içinde 10 üyeli bir kuzey beyaz gergedan sürüsü oluşturmayı umuyorlar.

Türümün Kaderi Bana Bağlı, Baskı Altında İyi Performans Gösteriyorum:

Sudan'ın profil sayfasında yazanlar da oldukça esprili: "Fazla ileri gitmek istemiyorum ama gerçekten de türümün kaderi bana bağlı. Baskı altında iyi performans gösteriyorum. Eğer önemliyse 1.83 cm boyunda ve 2268 kiloyum" ifadeleri yer alıyor.

Kuzey beyaz gergedanlar, Orta Afrika'daki vahşi doğada hayatta kalabilen ender gergedan türlerinden biri olarak görülüyordu ancak boynuzları nedeniyle avcıların hedefi haline gelince sayıları hızla azaldı.