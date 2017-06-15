Kuzey Denizi’nde Çift Başlı Bir Balık Yakalandı!

Hollanda’nın açıklarında Kuzey Denizi’ndeki balıkçıların ağına takılan çift başlı balık, oldukça nadir görülen bir olayı da gözler önüne serdi.

Balığın yakalanmasının ardından bir araya gelen bilim insanları, bu olayın oldukça nadir görüldüğüne dikkat çektiler. Bu zamana kadar kayıtlara geçen 10. çift başlı balık olan canlı, boyutlarıyla tartışma yarattı. Ne yazık ki balıkçılar, görüntüleri aldıktan sonra olayın oldukça tuhaf olduğunu düşünerek balığı suya geri bırakmaları sebebiyle araştırmacılar, daha detaylı bir çalışma yürütemiyorlar.

Ellerindeki tek veri sadece fotoğraf olunca araştırmacılar, iki başın da aktif bir şekilde kullanılabildiğini, ancak birinin doğumdan sonra öldüğünü söylüyorlar. Söz konusu balığın henüz yeni dünyaya geldiğine ilişkin demeçler de bulunuyor.

Bilim insanı Erwim Kompane, konu hakkında şunları dile getirdi: "Balinaların anatomisi, onların karadan geldiklerini gösteriyor. Yakalanan balığın, zamanla denizde yaşamaya adepte olan balık türlerinden birisi olduğunu düşünüyoruz. Ancak önceki 9 örneğe fazladan bir vaka eklememiz için daha çok bilgi sahibi olmamız gerekiyor”

Genel olarak balinaların ve yunusların -ki her iki türün geçmişi karadadır- doğumlarında ikiz balık olasılığı % 0.5 olarak hesaplanmıştır. Bunun nedeni anne karnında, büyük boyutlarından dolayı yeteri kadar beslenmemeleridir. Bu aşamada eğer anne karnında bir ikiz varsa, biri ölü doğar ya da daha gelişim aşamasındayken ölür. Ancak söz konusu balığın yapışık olarak doğması, deniz habitatını tehdit eden kirliliklerden dolayı mutasyon olaylarını akıllara getiriyor.