Kuzey Işıkları'ndan Gün Doğumuna Geçişi Uzaydan İzleyin!

Güneş, Ay, Venüs ve Dünya’nın Mükemmel dansını, Kuzey Işıkları’nın da katkısıyla izlemek her zaman mümkün değil.

Doğa harikalarının uzaydan nasıl göründüklerini her zaman merak ediyoruz. Kuzey Işıkları gibi atmosferin bize sunduğu renkli şovları yer yüzünden izlemek ya da görmek zaten benzersiz bir deneyim sunarken bir timelapse videosu çekip paylaşan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronot Thomas Pesquet, tüyleri diken diken anlara tanık olmamızı sağladı.

Twitter hesabından paylaştığı videoda gün doğumundan evvel arzı endam eden Kuzey Işıklarına tanık oluyor, ufukta beliren Ay ve Venüs gezegenlerini görüyoruz. Normalden 25 kat daha hızlı bir akış gerçekleştiren video, Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından da yayımlandı.

2 Haziran'da Dünya'ya geri dönecek olan Pesquet ve videoyu paylaşması için arkadaşına yardımcı olan astronot Novitskiy, uzayda geçirdikleri altı ay boyunca kaydettikleri görüntüleri paylaşmak için sabırsızlandıklarını dile getiriyorlar. Gerçekten doğa harikası olayları onların gözünden görmek, orada olabilmek büyük bir ayrıcalık ve muhteşem bir deneyim.