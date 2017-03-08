Kuzey Işıklarının Altında Muhteşem Evlenme Teklifi!

Dale Sharpe isimli bir çılgın, sevgilisine Kuzey Işıkları altında evlilik teklif etti. Dale, bununla da kalmayarak sevgilisi Katie'yi 'selfie' bahanesiyle kandırdı.

Sosyal medya sayesinde, en iğrenç tekliflerden tutun en tatlı ögelere kadar her türlü evlilik teklifine tanık olmak mümkün.

Söz konusu evlilik teklifi, muhteşemlikte zirveye oynuyor. Üstelik bu teklif sadece olası gelinin değil, Avustralya'daki sanatçılarında işine geliyor. Karşımızda benzersiz bir evlilik teklifi var.

,

Dale Sharpe, Kuzey Kutup Dairesi'nin merkezinde ve Kuzey Işıklarının(Aurora olarak da bilinir) altında “Benimle evlenir misin” sorusunu Karlie Russell'e iletmek üzere, Avustralya'da diz çöktü.

Dale Sharpe, sosyal medyada "Karlie'yi bir selfie çektiğimize inandırdım ve bizi aydınlatmak için meşalelerden faydalandı. İlk planım bu evlenme teklifini İzlanda'nın en soğuk bölgesinde gerçekleştirmekti ama oldu. Karlie, teklifim karşısında adeta şok oldu ve 'evet' dedi.” ifadelerini kullandı.

