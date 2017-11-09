Kuzey Işıklarının Baş Döndürücü Görüntüsü

Kuzey ışıkları yine büyüleyici görüntülere sahne oldu. Michael Beauchamp tarafından Salı günü çekilen kuzey ışıkları görüntüleri harika bir seyir zevki sunuyor.

ABD'nin kuzeyinde Mackinac Boğazı yakınlarında bulunan Michigan Gölü'nde, yılın bu zamanı yani nefesimizin havada donmaya başladığı şu günlerde Kuzey Işıkları geceyi bir tablo gibi işliyor. Kutup ışıkları olarak da bilinen büyüleyici ışıklar “Aurora Borealis” olarak da adlandırılıyor.

Bu ışıklar mayetik kutup etrafında bir kemer şeklinde kendini gösteriyor. Oluşma şekli ise dünyanın manyetik alanıyla güneşin dış tabakası korona arasındaki etkileşim yoluyla ortaya çıkıyor. Yüklü parçacıkları atmosfere sürüklenen parçacıkları korona bloke etmeye çalışıyor. Ancak bu parçacıklardan bazıları tabakayı geçerek atmosferdeki hava molekülleriyle çarpışıyor ve ortaya harika görüntüler çıkıyor.

Michael Beauchamp tarafından kameraya alınan bu görüntüler de muhteşem hava olayını harika bir şekilde yansıtıyor. Timelaps olarak mmontajlanan görüntüler seyir zevki yüksek bir görüntüler silsilesi oluşturuyor.