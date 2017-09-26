Kuzey Kore, ABD ile Olası Savaş Hazırlıklarına Başladı!

Kuzey Kore ile Birleşik Devletler, iki sinirli liderin sert sözleri ile savaşa her geçen gün daha fazla yaklaşıyorlar.

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump’ın ‘‘Kim’in rejimi uzun sürmeyecek’’ sözünün açık bir şekilde savaş ilanı olduğunu ve Kuzey Kore’nin her türlü savunma önlemini almakta haklı olduğunu söyledi.

Donald Trump ve Kim Jong-un'un Kuzey Kore’nin nükleer füze testleri üzerine girdiği sözlü kavganın ardından ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı B-1B bombardıman uçakları Kuzey Kore’nin doğusunda uçmaya başlamıştı. Pyongyang (Kuzey Kore Başkenti) hükumeti de Trump’ın bu hamlesine karşı savaş uçaklarını ülkenin doğusuna taşınmasını emretti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Birleşik Devletler’in Kuzey Kore’ye savaş ilan ettiğinin söylenmesinin tamamen ‘saçmalık’ olduğunu söyledi. 1950-53 Kore Savaşı, ABD ile Kuzey Kore arasında bir barış anlaşması ile değil ateşkes ile sona ermişti. Dolayısı ile teknik olarak Kuzey Kore ile ABD hala savaş halinde.

Geçtiğimiz hafta Başkan Trump, 26 milyon nüfuslu Kuzey Kore’yi ‘tamamen yok etmek’ ile tehdit etmişti. Bunun üzerine Kuzey Kore lideri Kim, ‘Zihinsel sorunlu Amerikan bunağını ateşle terbiye edeceğim’’ diyerek öfkesini dile getirmişti. İki tarafın liderleri arasındaki söz düellosunun bir küresel savaşa neden olmasından endişeleniliyor.