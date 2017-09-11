Kuzey Kore: ABD, Tarihindeki En Büyük Acıyı Yaşayacak!

BM Güvenlik Konseyi’nde Kuzey Kore’ye yönelik yapılacak yeni yaptırımlar tartışılacak. Kuzey Kore ise “ABD’nin bir bedel ödeyeceğini garanti ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD öncülüğünde toplanacak BM Güvenlik Konseyi’nde Kuzey Kore’ye yönelik uygulanacak yeni yaptırımlar oylanacak. Bu oylama öncesinde ise Kuzey Kore’den buram buram tehdit kokan bir açıklama geldi.

3 Eylül’de hidrojen bombası denemesi yaptığını açıklayan Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, bu denemenin başarılı olması sonucu nükleer bilimciler ve mühendislerin geçtiğimiz cumartesi günü katıldıkları bir kutlama etkinliğinden fotoğraflar paylaşmıştı. Aynı haber ajansının aktardığı bir diğer bilgiye göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’yi Kuzey Kore’ye karşı yeni yaptırımlar uygulanması amacıyla BM Güvenlik Konseyi’ni manipüle etmekle suçladı.

Sözcünün yaptığı açıklamanın en can alıcı kısmı ise şöyle: “ABD nihayet yasa dışı ve adil olmayan sert yaptırımlar tasarısını uydurdu. Kuzey Kore, ABD'nin bedel ödeyeceğini garanti edecek. Kuzey Kore'nin alacağı yeni önlemler. ABD'nin tarihindeki en büyük acıyı ve ıstırabı yaşamasına neden olacak” diyen sözcü, ülkesinin ABD’li gangsterleri nasıl ehlileştireceğine herkesin tanıklık edeceğini söyledi.

ABD’nin ilk karar taslağında Kuzey Kore’ye petrol ambargosu uygulanması, tekstil ürünlerinin ithalatının durdurulması ve lider Kim Jong-un’a mali yaptırım + seyahat yasağı getirilmesi isteniyordu.

Kuzey Kore’ye uygulanacak yeni yaptırımların kabul edilebilmesi için BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) 9 üyenin onayı ve 5 daimi ülkenin (bu ülkeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

Kuzey Kore’nin ABD’ye atacağı bir nükleer bombanın etkilerinin ne olacağıyla ilgili hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.