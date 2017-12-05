Gizemli 'Hayalet Hastalığına' Sebep Olan Şey Ne?

Kuzey Kore'nin nükleer test yerinin yakınında yaşayan insanlar, radyasyona maruz kaldıklarını ve hala orada yaşayan aile bireylerinin sağlığı için korku içinde olduklarını söylüyorlar.

Kuzey Kore’nin en büyük nükleer tesisi olan Punggye-ri yakınlarında bulunan Kilju bölgesinden Güney Kore’ye kaçan yaklaşık 30 kişi ülke hakkında şoke eden itiraflarda bulundu. İltica edenler arasında garip hastalık belirtileri görülmeye başlandı. NBC’ye konuşan ve ülkesinde çoğu insanın hayatını kaybetmeye başladığını ve nedenini bilmedikleri için buna “hayalet hastalık” adını verdiklerini söyleyen orta yaşlı Lee Jeong Whan sürekli acı çektiğini söylüyor. Ancak eve döndüğünde, işler daha da kötüleşiyor diyor. “Şimdi bunun radyasyon yüzünden olduğunu anlıyorum” diye de ekliyor.

Hwan “Kim Jong Il, evinin yakınında iki nükleer bomba patlattı. Kim'in 2011'de ölümünden beri, oğlu ve varisi olan Kim Jong Un, dört kişiyi daha test etti. Bu hastalığın sebebinin sadece test edilen hidrojen bombası olabileceğini” iddia etti.

Bu arada Lee Jeong Hwan’ın üzerinde radyasyon zehirlenmesi için testler yapıldı ancak sonuçlar negatif çıktı.

Diğer bir ilticacı olan Rhee Yeong ise, komşularının deforme durumda bir bebek dünyaya getirdiğine şahit olduğunu söylerken “bebeğin cinsiyetini bile anlayamamıştık çünkü cinsel organı bulunmuyordu” diye konuştu ve ekledi “Kuzey Kore’de deforme doğan bebekler aileleri tarafından öldürülür”

Seul Ulusal Üniversitesi (SNU) nükleer mühendisliği profesörü Suh Kune-yull ise bu konuda "kanıt eksikliği"nden çekindiklerini söylüyor. Kune-yull, "Yalan söylediklerini sanmıyorum. Sözlerini inanmak zorundayız, ancak güvenilir kanıtlarımız yok" dedi.