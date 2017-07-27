Kuzey Kore'de Seçkin Kişiler, İnternette Özgürler

Kuzey Kore'de sandığımızın aksine, iktidarın güvendiği kişisel internette özgürce dolaşabiliyorlar.

Recorded Future tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Kuzey Kore'nin sosyopolitik hiyerarşisi içindeki insanların küçük de olsa bir kısmı, interneti dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar gibi sınırsız kullanabiliyor.

Atlantik Konseyi'nin Asya analisti Robert Manning, ''Onların da oyun oynamaları ve Amazon'dan alışveriş yapmaları şaşırtmamalı.'' dedi ve ekledi ''Sanırım orası insanların düşündüğü kadar garip bir yer değil.''

Kuzey Kore'nin internet faaliyetleri de Recorded Future'nin raporunu doğruluyor.

Hükümetteki ailelerin üyeleri, arkadaşları ya da çalışanları gibi güvenilen kişiler, tamamen açık şekilde internette vakit geçiriyorlar. Diğer insanlar gibi Facebook'ta dolaşıyor, haberleri okuyor, e-postalarını kontrol ediyor, oyun oynuyorlar. Hatta oyunlar ve sosyal medya uygulamaları, Kuzey Kore'nin internet faaliyetlerinin %65'ini kaplıyor.

Kuzey Kore İktidar İzleme Programı'nı yürüten Michael Madden, açık internete erişimi olan kişilerin Amerikan kültür ve siyasetini yakından takip ettiklerini, Amerikalı uzmanları izlediklerini ve New York Times gibi uluslararası yayınları okuduklarını söyledi.

Madden, ''Kuzey Kore, ne bizim onları dışladığımız kadar kapalı ne de onların bizi dışladığı kadar.''

Ülkede yaşayanlar her ne kadar bizim düşündüğümüzden açık olsalar da, hükümet yetkililerine yakın olmayan kişilerin internet erişimi hala izlenmektedir.

Recorded Future'e göre tüm Kuzey Korelilerin cep telefonu var, ancak arama ve mesaj göndermekten sadece biraz daha fazlasını yapabiliyorlar. Üniversite öğrencileri, bilim insanları ve devlet yetkilileri gibi kişiler ise hükümetin yönettiği bir internet ağına erişim sağlayabiliyorlar.