Kuzey Kore'deki Depremin Ardından ÖSYM'ye Tepki Doğdu!

Kuzey Kore'de yapılan hidrojen bombası deneyinin ardından meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, ÖSYM'nin YGS'de sorduğu bir soruyu yanlış çıkardı ve kamuoyundan tepki aldı.

Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin nedeninin hidrojen bombası denemesi olduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve ÖSYM arasındaki çarpışma yeniden hiddetlendi.

"İnsan Kaynaklı Deprem" söz öbeğinin örneklerinden biri olan son hidrojen bombası denemesi, Kuzey Kore'de yapıldı ve ardından 6.3'lük bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Japonya, Güney Kore, Çin, Rusya, ABD ve Fransa başta olmak üzere tüm dünya Kamuoyundan tepki ve kınamalar Kuzey Kore hükümetine yöneltildi.

Ülkemize döndüğümüzde ise Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, YGS'deki Sosyal Bilimler testinin 27. sorusunu iptal için süren tartışmayı tekrar alevlendirdi. Soruda verilen doğal afetlerden hangilerinin doğrudan ya da dolaylı olarak insan etkisiyle meydana geldiği soruluyor.

" 27. Soru:

I. Sel ve taşkınlar

II. Depremler

III. Çığlar

IV. Volkanik patlamalar

Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde, doğrudan veya dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV "

ÖSYM'nin cevap anahtarına göre B şıkkı doğru denirken Deprem bu seçeneğin dışında bırakılıyor. Bu duruma tepki gösteren Prof. Dr. Kuzey Kore'deki olayın ardından "Eyyy ÖSYM! Hani insan kaynaklı deprem olmazdı. Beni mahkemeye vermen yanlış soruları ve onları körü körüne savunanları haklı çıkartamaz." tweetiyle tepkisini ortaya koydu.