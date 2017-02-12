Kuzey Kore'den Japon Denizine Balistik Füze!

Kuzey Kore, tüm dünyayı karşısına alarak yeni silahlar geliştirmeye ve bu silahları denemeye devam ediyor.

Dünyanın geri kalanı için adeta bir kapalı kutu olan Kuzey Kore, nükleer silahlar geliştirme ve bu silahları deneme konusunda geri adım atmadığını bir kez daha gösterdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ABD'yi ziyaret ettiği sırada balistlik füze denemeleri yapan Kuzey Kore, Japon Denizine bir balistik füze gönderdi.

Kuzey Kore'nin batı kısmında kalan Pangyon bölgesinden fırlatılan füze, yaklaşık 500 kilometre havada kalmasının ardından Japon Denizine düştü. Olayın ortaya çıkmasından sonra ABD'de bulunan Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir basın toplantısı yaptı.

Japonya Başbakanı Abe, basın toplantısında "Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalıdır. Başkan Trump'la yaptığım görüşmelerde o da Japonya'nın yüzde 100 arkasında olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Şizo Abe'in açıklamalarını "Sayın Başbakan. Herkesin Amerika'nın Japonya'nın her zaman arkasında olduğunu anlamasını istiyorum. Japonya bizim iyi bir müttefiğimizdir." sözleri ile destekledi.

Kuzey Kore'nin bu hamlesinin hem ABD'ye hem de Japonya'ya yönelik bir gövde gösterisi olduğu söylenmekte. Buna karşın ABD de bazı hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu hamleler arasında Kore yarımadası ve çevresindeki Amerikan deniz ve hava askeri gücünün artırılması ile yeni füze savunma sistemleri yerleştirilmesi de var.

Yeni silahlar geliştirmeye ara vermeden devam eden Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, yeni yıl için yaptığı konuşmasında kıtalararası balistik füze testini her an yapabileceklerini açıklamıştı.