Kuzey Kore Nükleer Testler ile Kendi Topraklarını Yok Ediyor

Kuzey Kore'den kaçmayı başaran bazı sığınmacılar, nükleer silah testlerinin yerel halkı ve doğayı yıprattığını ve yaşanamaz hale getirdiğini söylediler.

Kuzey Kore, nükleer silah testleri ile başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm büyük devletlere ‘gücünü’ göstermeye çalışırken kendi halkını ve ülkesini de cehenneme dönüştürüyor. Ülkeden gelen son bilgiler, testlerin yapıldığı bölgede ağaç bile yetişmediği yönünde.

Nükleer testlerin yapıldığı Kilju’dan kaçan bir sığınmacı, hastanelerde nükleer testler sırasında oluşan yüksek radyasyon nedeni ile mutasyona uğramış ve deforme olmuş bebeklerin doğduğunu söyledi. Bir başka kişi ise nehirde kolları ve bacakları kopmuş cesetlerin yüzdüğünü bildirdi.

Söylenilenlere göre Kuzey Koreli yetkililer, yerel halkı nükleer testler konusunda uyarıyorlar ve halkı kendi kazmış oldukları sığınaklara yerleştiriyorlar. Fakat yetkililer test sırasında herhangi bir aksaklık olduğunda veya test edilen silah infilak ettiğinde halkı bilgilendirmiyor. Bu nedenle geçtiğimiz haftalarda yaşanılan olayda olduğu gibi bir anda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Nükleer testler yalnızca yerel halka zarar vermiyor, doğa da yüksek radyasyondan kendi payını alıyor. Bir kaçağın söylediğine göre testlerin yapıldığı bölgede dağlardaki ağaçların %80'i ölmüş. Tüm mantar ve bitkiler yok olmuş. Üstelik yenilerini dikmek, yalnızca yeni ölü ağaçlar oluşmasına neden oluyor.

Nükleer silah testlerinin ülkeye verdiği zararın ortaya çıkmasını isteyen bazı kişiler toprak ve bitki örneklerini ülkenin dışına çıkarmaya çalışsalar da yakalanıp hapse gönderiliyorlar. Bu nedenle şu ana kadar bu bilgiler yalnızca tanıkların söylentilerinden ibaret.