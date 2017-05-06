Kuzey Kore Hakkında Pek Bilinmeyen 10 Gizli Gerçek!

Kuzey Kore, aslında kapalı bir kutu. Hakkında, oradan kaçan insanlardan ve uydu fotoğraflarından birçok bilgiye sahip olabiliyoruz. İşte bu ülke hakkındaki 10 gizli gerçek.

Kuzey Kore, hakkında çok fazla bilgi sahip olunan bir yer değil. Dünyaya tamamen kapalı. Buna rağmen ülkeden kaçıp gelenler ve uydu fotoğrafları aracılığı ile hakkında bir fikre sahip olduğumuz Kuzey Kore'nin gizlediği birçok şey olduğunu biliyor muydunuz? İşte bunlardan en can alıcı 10 tanesini sizler için seçtik.

1- Sahte Silahlar

Kuzey Kore’de her ulusal bayramda askeri geçit düzenlenmekte. Bu geçitlerde sahip oldukları silahlar sergilenerek dünyaya mesaj verme kaygısı içerisine girmekteler. Ancak fotoğrafta görmüş olduğunuz silahların uç kısımları normal bir füzenin olması gerektiğinden daha kavisli ve hareket ettikçe yalpalıyorlar. Bunların sahte olduğunu farketmek için askeri uzman olmaya gerek yok.

2- Tüneller

Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye açılan yaklaşık 84 adet gizli tüneli olduğu düşünülüyor. Bunlardan birkaç tanesi bulundu, ancak Kuzey Kore diğerlerinin varlığını inkar ediyor. İçinden tanklar, tren yolu ve onlarca aracın geçebileceği boyutta olduğu sanılan tünellerin tespit edilmemeleri için gece vakti kazıldığı sanılıyor. Bulunan tünellerden biri yerin 76 metre altında ve 1600 metre uzunluğundaydı.

3- İnternet

Kuzey Kore’de sıradan vatandaşların internet kullanamadığı bir gerçek. Hatta bilgisayar almak bile belli bir prosedüre bağlı. Devlet tarafından geçmişiniz incelendikten sonra eğer bilgisayar alma hakkına sahip olursanız, 28 web sitesine erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunların hepsi Korece ve çoğu eğitim sitesi. Tabii arada birkaç adet Kuzey Kore mutfağından yemek tarifleri içeren yemek sitesi de var.

4- Üç Nesil Ceza

Birçok kişi bu ülkede ağır cezalara maruz kalıyor. Ancak Kuzey Kore’de “Üç Nesil Ceza” isimli bir uygulama var. Bu ülkede büyük babanızın işlediği bir suç yüzünden siz ceza alabilirsiniz. İki amcasının da Güney Kore’ye kaçmaya çalışması yüzünden yıllarca hapis yatmış bir genç olan Shin Dong-Hyuk bu durumun en iyi örneklerinden.

5- Adam Kaçırma

1978’de, Güney Kore’li sinema yönetmeni Shin Sang-Ok Kuzey Kore’nin diktatörü tarafından hapishanelerin filminin çekilmesi için davet edildi. Karısı ile bu ülkeye giden yönetmen 8 yıl boyunca Kuzey Kore’de kaldı. Özel izinle gittikleri Viyana film festivalinde korumaları atlatan yönetmen ve karısı, zar zor Güney Kore’ye kaçabildiler. Elbette Kuzey Kore durumu inkar ediyor. Ancak Sang-Ok yıllarca orada yaşadıklarını anlatmaya devam etti.

6- Tuvalet Zamanı

Kuzey Kore’de birçok kişi eski diktatörleri Kim Jong-Il’in tuvalete gitme ihtiyacı olmadığına inanıyorlar. Burada işlerin lider temelli yürüdüğü kesin. Ancak diktatörlerinin propagandayla halkın gözünde adeta tanrılaştırılması, şaşırtıcı bir durum. Hal böyle olunca, muhtemelen eski diktatörün oğlu için de bu durum geçerli.

7- Gübre

Kuzey Kore halkını ülkelerinin güllük gülistanlık olduğuna inandırmış olsa da, uluslararası ambargolar nedeniyle henüz tarım için yeterli gübre miktarına bile sahip değiller. Bunun sonucunda da her aile haftalık olarak belli bir miktarda dışkı üretmek zorunda kalıyor. Komşuların birbirinden dışkı çalması yasak.

8- Kadın Askerler

Kuzey Kore fotoğraflarına baktığınızda birçok kadın asker görürsünüz. Bu ülkede askerlik isteğe bağlı değil. Üstelik erkekler 12 yıl, kadınlar ise 7 yıl askerlik yapmak zorundalar!

9- Toplu Mezarlar

Kuzey Kore bu mezarların varlığını inkar ediyor. Ancak 12 adedi uydu fotoğrafları ile tespit edildi. Bu ülkede büyük miktarda insan hakları ihlali yapılıyor. Buradan kaçan tanıklar, mezarların tespit edilmesinde yetkililere yardımcı oldular.

10- Zevk Sarayları

Uydu fotoğraflarına göre Kuzey Kore diktatörünün birçok “zevk sarayı” var. Bunlardan bir tanesi Wonson şehrine yakın bir sahil yolunda. Dev bir yüzme havuzu, su kaykayı ve içinde birçok lüksle dolu saray; diktatörün stresini atmasına yardımcı oluyor.