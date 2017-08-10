Eddie Calvo: ''Kuzey Kore, Guam Açıklarına Füze Atacak''

Kuzey Kore, Amerikan toprağı olarak geçen Guam adası açıklarında nükleer füze denemesine hazırlanıyor.

Guam Adası valisi yaptığı açıklamada, Ağustos ayı ortalarında Kuzey Kore'nin Guam açıklarında bir füze denemesi yapacağını ancak bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Kuzey Kore devletine bağlı medya organları da, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Guam'ın 30-40 kilometre açıklarına dört adet orta menzilli füze atacağını doğruladı.

Guam, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir ada. Üzerinde Amerikan üssü, bir denizaltı ve bir sahil güvenlik filosu bulunuyor. Ada bir vali ve senato tarafından yönetiliyor. Amerika'nın bir eyaleti değil, ancak bağımsız da değil. Amerikan toprağı olarak geçiyor ve 163.000 nüfusa sahip.

Guam Valisi Eddie Calvo, ''Kuzey Kore yapacaklarının tahmin edilememesinden hoşlanıyor. Kimsenin beklemediği sırada birkaç füze havalandıracaklar.'' dedi.

Vali, ''Güney Kore ve Japonya'da hava savunma sistemi var. Guam'da da füze savunma sistemleri var. Bu nedenle füzelerin ileri seviye tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum'' diyerek sözlerini bitirdi.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesi durumunda bunu bir tehdit olarak algılayıp sert bir yanıt vereceklerini söylemişti.