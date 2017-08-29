Kuzey Kore, Japonya'nın Üzerinden Geçen Bir Füze Fırlattı!

Japonya'da yaşayanlar bu sabah, Kuzey Kore'nin füze denemesi ile uyandılar. Devletin uyarı sistemi olan J-Alert yerel saat ile 6'da milyonlarca Japon'a 'füze tehditi' uyarısı gönderdi.

Kuzey Kore, Japonya saati ile 05:58’de ülkenin en büyük adalarından biri olan 5 milyon nüfuslu Hokkaido adası üzerinden bir füze fırlattı. Bu olay üzerine Japonya’nın halkı herhangi bir felaket durumunda uyarma sistemi olan J-Alert, milyonlarca Japon vatandaşın telefonuna füze tehditine karşı uyarı mesajı yolladı.

Japon bir Twitter kullanıcısı, gelen uyarının ekran görüntüsünü alarak tweet attı. Uyarıda, ‘’Kuzey Kore bir füze ateşledi. Lütfen sağlam bir binaya ya da bodruma sığının’’ yazıyordu.

Yine aynı Twitter kullanıcısı bir sonraki tweet’inde ikinci bildirim mesajının ekran görüntüsünü paylaştı, ‘’Kuzey Kore’nin füzesi bu bölgeden geçti, eğer şüpheli bir nesne bulursanız kesinlikle dokunmayın.’’

Sabah saatlerinde yaşanan olay ilk başta çok konuşulmasa da ‘füze’ terimi ilgi çekmeye başlayınca ilerleyen saatlerde konu Twitter’ın trendlerine girdi. İnsanlar heyecan ve panikle gelişmeleri takip etmeye başladı.

Kuzey Kore çok uzun zamandır Japonya’nın batı kıyısındaki denizlerde füze denemeleri gerçekleştiriyordu. Fakat ilk kez ülkenin üzerinden geçen bir füze fırlattı.

Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump, Kuzey Kore’nin füze denemelerine devam etmesi halinde müdahale edebileceklerini söylemişti. Japonya ve Amerika, Kuzey Kore’nin bu denemesine misilleme yaparsa nasıl bir sonuç çıkar bilemiyoruz.