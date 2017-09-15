Kuzey Kore gözünü iyice kararttı ve ölümcül bir oyunun içine girdi. Pyonyang yönetimi, Birleşmiş Milletler’in kararı sonrası tehdit ettiği Japonya’nın üzerinden geçen balistik füze fırlattı ve Japon yetkililer halkı sirenlerle sığınaklara çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne üye iki ülke Japonya ve ABD’nin aldırdığı kararlar, her iki ülkenin Kuzey Kore ile olan geriliminin de artmasına sebep oluyor. Komşusunu geçtiğimiz günlerde ağır bir dille tehdit eden Kuzey Kore, Japonya üzerinden geçen bir füze daha fırlattı. Olayın ardından Japonya, füzenin kara sınırları içine değil Pasifik Okyanusu’na düştüğünü belirtti.

Füzenin, Başkent Pyongyang yakınlarından fırlatıldığı belirtiliyor ve 20 dakikada 3700 kilometre yol kat ederek Japon hava sahasından geçtiği söyleniyor.

Japonya halkını sığınaklara çağıran sirenler kameralara böyle yansıdı:

Bugün olağanüstü toplantı kararı alan BMGK, toplantı talebinin ABD ve Japonya tarafından oluşturulduğunu belirtiyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise yaşananlar üzerine “Faaliyetleriyle dünya barışını tehdit eden Kuzey Kore’ye açık bir mesaj göndermek üzere dünya devletleri birlik olmalıdır” açıklamasında bulundu. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çin ve Rusya'yı sürece dahil etmek için Kuzey Kore’ye karşı doğrudan eylem çağrısında bulundu.

Bu iki etti:

Kuzey Kore geçtiğimiz haftalarda Japonya üzerinden Pasifik Okyanusu’na güçlü bir nükleer füze göndermiş ve patmala sonrası 6.6 şiddetinde bir depreme neden olmuştu. Birlermiş Milletler ülkelerini tahrik eden bu davranış yükek tansiyonlu toplantılara ve ağırlaşan yaptırımlara neden oldu.

Alınan kararlara tepkili olan Pyonyang yönetimi ise ikinci füze krizini yaşatarak, geri dönüşü oldukça zor olan bir yola girdiğini tescilledi. Hem ABD hem de Kuzey Kore liderleri birbirlerinin ülkelerini tarihte görülmemiş acılarla tehdit ediyorlar.